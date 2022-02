Cirurgias eletivas: redução do prazo de perícia promove mais agilidade às solicitações

O Ipesaúde tem aprimorado os serviços para promover ainda mais agilidade e assistência aos mais de 109 mil beneficiários. Entre essas adequações está o novo prazo para resultados de perícias de cirurgias eletivas, que desde dezembro de 2021 passou de 45 para 21 dias.

Desde o início dessa determinação, os beneficiários que precisam realizar cirurgias já estão inseridos nesse novo prazo, a partir da entrada dada direto na clínica credenciada ou hospital que irá realizar o procedimento, em posse da solicitação médica e documentação necessária. Tudo é encaminhado via portal e a empresa especializada faz a avaliação.

De acordo com Cleide Silva, coordenadora de gestão de contratos, responsável pelo contrato da empresa com o Ipesaúde, “as solicitações são acompanhadas pelo setor responsável para que os prazos acordados sejam cumpridos, desde o início da avaliação com os peritos especialistas até a finalização e emissão da guia “, informa.

Para os beneficiários que possuem solicitações já em andamento e desejam informações a respeito, o Ipesaúde possui um setor específico, na sede da autarquia, na rua Campos 177, em Aracaju. Dúvidas sobre outros serviços também podem ser tiradas através dos nossos canais de atendimento no 3226-2828 ou whatsapp 98810-2828.

Fonte e foto assessoria