Conselheiros do TCE/SE, Flávio Conceição e Ulices Andrade, testam positivo para a Covid-19

O presidente e o vice-presidente do Tribunal de Contas de Sergipe (TCE/SE), conselheiros Flávio Conceição e Ulices Andrade, respectivamente, foram diagnosticados com Covid-19 nesta segunda-feira, 31.

A confirmação veio através do resultado do exame PCR. Flávio e Ulices apresentam apenas leves sintomas gripais, mas passam bem. Ambos estão devidamente vacinados, inclusive com a dose de reforço.

Em cumprimento às orientações médicas, os conselheiros cancelaram suas agendas públicas, cumprirão o isolamento em casa, mas continuarão despachando normalmente, em trabalho remoto e por telefone.

Foto: Cleverton Ribeiro

Texto: Habacuque Villacorte