DHPP divulga imagens dos autores de duplo feminicídio em Socorro

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) divulgou, na manhã desta terça-feira (1º), imagens dos dois autores do duplo feminicídio praticado contra as vítimas Severina Maria da Silva e Roberta Islaine da Silva Bispo, respectivamente mãe e filha. O crime ocorreu no dia 16 de novembro de 2021, no loteamento São Braz, em Nossa Senhora do Socorro.

Segundo as imagens captadas por câmeras de segurança, foi possível verificar que o crime foi praticado por dois homens. Um deles fazia uso de uma camisa amarela. Ele foi identificado como Osmar Caetano Pereira. Já o outro homem, de camisa vermelha e short jeans, ainda não foi identificado. Nas imagens, eles se dirigem para o local do crime.

O DHPP solicita ajuda da população no sentido de que colabore com informações para identificar o indivíduo de camisa vermelha e short jeans, bem como dar informações sobre a atual localização de Osmar Caetano, para que seja capturado. Informações e denúncias podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia (181). O sigilo é garantido.

Fonte e foto SSP