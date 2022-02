Eduardo Lima participa da solenidade de entrega das obras de reforma da Escola Municipal Ana Luiza Mesquita Rocha

Na manhã desta terça-feira, 01, o vereador Eduardo Lima (Republicanos), integrante da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Transportes e Meio Ambiente da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), esteve presente na entrega das obras de reforma e ampliação da Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Ana Luiza Mesquita Rocha, localizada no bairro José Conrado de Araújo.

Com a reforma e ampliação da EMEI, a comunidade da Zona Oeste da capital poderá contar com uma unidade escolar munida de equipamentos modernos para melhoria do aprendizado das crianças, refeitório, sala de leitura, área de serviço com lavanderia, banheiros infantis e adultos adaptados para pessoas com deficiência, secretaria e almoxarifado. Além disso foram ampliados três berçários e a creche

funcionará em tempo integral.

“É com imensa alegria que participo da entrega dessa reforma e ampliação da EMEI Ana Luiza Mesquita Rocha, é um ganho muito significativo para as famílias do bairro José Conrado de Araújo que no dia de hoje podem constatar o quanto o poder público vem investindo e cuidando da educação no nosso município, entregando o melhor para nossas crianças”, afirmou o vereador.

Da assessoria

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA