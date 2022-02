Escola Municipal de Itabaiana é ampliada por emenda do Deputado Talysson de Valmir

Na última segunda-feira, 31 de Janeiro, o Governo de Itabaiana entregou a obra de reforma e ampliação da Escola Municipal Vera Cândida Costa Santana, no Bairro Mamede Paes Mendonça, em Itabaiana. Fruto de emenda parlamentar do Deputado Talysson de Valmir (PL), a escola recebeu mais 03 novas salas totalmente equipadas.

Escola construída e inaugurada ainda na gestão do ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), recebeu uma ampliação de mais 03 salas de aula. “Por estar situada num bairro novo e em expansão, logo após sua inauguração eu já havia percebido que seria necessária uma ampliação. Por isso eu sonhei junto com o meu pai, que era prefeito na época, em destinar uma emenda especial para a ampliação da escola. Foram quase R$ 230.000 reais destinados e empregados nessa obra”, observa Talysson.

O estabelecimento de ensino poderá ofertar, segundo a Secretária de Educação do Município, Ivanete Mendes, uma escalada no número de matrículas, chegando a comportar cerca de 600 alunos da Educação Infantil. “Uma obra de ampliação como essa eleva a autoestima da comunidade escolar e também auxilia na melhora das condições para o ensino e para a aprendizagem”, destaca Ivanete.

“Quero somente agradecer ao Deputado Talysson pela parceria de sempre. Talysson tem nos ajudado em praticamente tudo que diz respeito à Itabaiana e o seu desenvolvimento constante. É na saúde, na educação, em infraestrutura e, agora também, no nosso esporte. Quero anunciar que, logo em breve, uma nova quadra poliesportiva será construída e inaugurada no Povoado Cajaíba. Talysson destinou R$ 500.000 reais para essa obra e logo ela será entregue ao nosso esporte e aos itabaianenses”, comemora o Prefeito Adailton Sousa.

“Eu queria conseguir descrever a felicidade que senti ao ver que uma emenda destinada por mim, ainda em 2019, virou realidade, virou obra, virou mais qualidade no ensino de Itabaiana. A minha cidade pode bater no peito e ter orgulho de um deputado que luta pelo seu bem e do seu povo. Que não tem medo dos problemas, pelo contrário, busca solução pra eles. Essa obra é do povo bom de Itabaiana”, finaliza o parlamentar.

