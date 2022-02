FAMES fará palestra sobre programa de financiamento de Atenção Primária à Saúde

A Federação dos Municípios do Estado de Sergipe (FAMES), em parceria com a Confederação Nacional de Municípios (CNM), promoverá a palestra “Previne Brasil: Novo modelo de financiamento de APS”, que será realizada no dia 4 de fevereiro, às 8h, no auditório do Museu da Gente Sergipana, Aracaju. O evento pretende reunir gestores e gestoras municipais e secretários e secretárias de Saúde para esclarecer e discutir as novas regras de repasse financeiro federal a municípios e ao Distrito Federal.

A palestra que recebe o apoio cultural do Museu e do Instituto Banese, será ministrada pelo supervisor da área técnica de Desenvolvimento Social da CNM, Denilson Guimarães. Para o presidente da FAMES, Christiano Cavalcante, este evento será uma grande oportunidade para que os gestores municipais possam receber esclarecimentos e orientações sobre o novo modelo de financiamento da Atenção Primária à Saúde (APS), setor responsável pela atenção integral dos indivíduos, famílias e comunidades.

O programa do Ministério da Saúde foi instituído pela Portaria nº 2.979, de 12 de novembro de 2019, e começou a ser implantado em 2020. As novas regras alteram algumas formas de repasse das transferências para os municípios, que passam a ser distribuídas com base em três critérios: capitação ponderada, pagamento por desempenho e incentivo para ações estratégicas.

Para participar da palestra é necessário realizar a inscrição gratuita disponível no site: www.fames.org.br

Fonte e foto assessoria