Filha de Silvio Santos e mãe de Tiago Abravanel, Cintia Abravanel se pronunciou nas redes sociais e prestou apoio ao filho, que está confirnado no “BBB 22”. Isso ocorreu depois que Tiago desabafou no reality sobre a relação que tem com os parentes maternos. Segundo o ator e cantor, de 34 anos, “a capa de revista e a família de margarina não é real”.

“Estou com você até o fim”, compartilhou Cintia, em sua página, junto com uma foto em que aparece do lado do filho.

Na última madrugada, Tiago, durante uma conversa, contou que nunca teve uma relação muito próxima com o avô e com as tias maternas:

“A relação com a familia do meu avô praticamente não existe, ao contrário do que as pessoas pensam. Aprendi a lidar com isso de uma maneira mais leve hoje. Mas já me machuquei muito”, desabafou:

“Já me doeu demais saber que eu estava comemorando o Natal com a minha mãe, as minhas irmãs e os meus sobrinhos, e o resto todo da família estava junto. Isso dói em mim. Doeu, eu diria, por 33 anos. Hoje, tenho 34”.

