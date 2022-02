Há rebuliço novo no cenário

Diógenes Brayner – [email protected]

A situação ainda não vai reiniciar as conversas sobre a escolha do nome que disputará a sucessão estadual este ano. Não há data determinada para uma próxima reunião, para conversas entre membros da base aliada que acenem para o candidato com o apoio de todos. Seria na próxima segunda-feira, mas já se tornou sem tempo determinado, em razão da impossibilidade do deputado estadual Luciano Bispo (MDB) e do prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) comparecerem. Deve acontecer na segunda quinzena deste mês, para definição na primeira ou segunda quinzena de março.

Já estão sendo realizadas pesquisas por um instituto de fora do Estado, para evitar as insinuações de vícios. Duas delas já foram feitas, mas o resultado está sob sigilo e servirá de análise para o encontro da base aliada, que decidirá o candidato, cuja escolha final terá o crivo do governador Belivaldo Chagas, que está conduzindo o processo. O clima entre os nomes que estão na disputa é civilizado, mas naturalmente competitivo, porque ninguém está em um jogo sem tentar derrubar o jogador adversário. Cada qual usa sua estratégia, que pode ou não ter final feliz em razão da derrubada de um projeto que todos eles pensam ser o melhor.

Percebe-se que os demais blocos não se mexem a deixam ver, claramente, que estão à espera de quem será o indicado pela base aliada, para poder iniciar um processo de composições visando chapas majoritárias. O Partido dos Trabalhadores tem Rogério Carvalho lançado como candidato ao Governo, mas ainda não tem uma noção clara de como ficará a sua formação total, o que, de alguma forma, esfria um movimento que se dá apenas nos bastidores. A espera dos demais grupos tem um objetivo: esperar uma ranhura dentro da base, para atrair os insatisfeitos e formar chapas, tanto que o próprio PT paquera com o ex-governador Jackson Barreto, que pode ser seu candidato a senador.

A quinta-feira foi movimentada com a visita que o governador Belivaldo Chagas fez ao ex-presidente Lula da Silva (PT). Provocou um auê. Na sexta-feira, Rogério Carvalho foi a São Paulo para tomar conhecimento da conversa entre o ex-presidente e o governador. Dentro do PT há uma rala dissidência que defende o retorno do partido à base aliada, embora a maioria pareça reagir, porque pretende eleger o sucessor. O senador retornou eufórico com o apoio de Lula, mas a dissidência e demais membros da base, também não escondem o sorriso.

Agora, não tem jeito, é esperar acontecer…

Reunião sem confirmação

O governador Belivaldo Chagas disse, ontem, que a reunião da base aliada para discutir nomes para formação de chapa majoritária não tem data confirmada para acontecer.

*** Com certeza não será na próxima segunda-feira.

*** É que o prefeito Edvaldo Nogueira não poderá participar, o deputado Luciano Bispo fará cirurgia em São Paulo e Fábio Mitidieri está se recuperando de Covid.

Não pode conversar?

Segundo informações de bastidores, durante o encontro de Belivaldo com Lula se falou de tudo um pouco, “inclusive política”. Nada, entretanto, que provocasse definições.

*** Um dos aliados disse que “ninguém pode critica a conversa de um governador com um pré-candidato a presidente, porque é um fato normal na montagem política”.

*** Lembrou que Belivaldo é um governador do bloco que sempre esteve com Lula a ponto de, nas conversas, tratarem de fatos sobre Sergipe e de Lula perguntar por nomes como Marcelo Déda, Jackson Barreto e Edvaldo Nogueira. Eliane Aquino.

Revelou insegurança

Uma liderança petista do interior, ex-candidato a prefeito, disse que Rogério Carvalho e sua assessoria erraram em forçar uma visita a Lula na sexta-feira passada.

*** – Ele tentou esvaziar a visita que o governador Belivaldo Chagas fez a Lula no dia anterior.

*** Acrescentou que Rogério revelou insegurança, forçou a barra para confirmar apoio e chamou a atenção dos aliados pela necessidade de mostrar o apoio de Lula.

Caminho sem volta

Ainda ontem, em entrevista, Rogério disse: “Depois da conversa que eu tive com o presidente Lula, na sexta-feira passada, ficou claro pra mim de que estamos em um caminho sem volta”.

*** “O presidente Lula terá um único candidato ao Governo de Sergipe. Claro que ele não negará apoios, mas terá o seu candidato”, disse o senador.

Laércio é o Estado

O deputado federal Laércio Oliveira (PP) disse ontem que não é bolsonarista, mas o Governo, em todas as ações pelos interesses de Sergipe.

*** Disse que mantém sua candidatura pela base aliada ao Senado Federal e vem trabalhando pelo Estado tanto como deputado federal quanto presidente da Fecomércio.

Mitidieri e Edvaldo

Recuperando-se da Covid, o deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) diz que ele “e o prefeito Edvaldo Nogueira estamos muito bem, obrigado”.

*** – Caminhamos muito e vamos marchar juntos, como sempre fizemos, disse.

*** Nos bastidores, entretanto, as conversas levam a descontentamentos entre os dois, que disputam à preferência da base aliada para candidatura ao Governo.

JB não gostou

Também circula informação nos bastidores de que o ex-governador Jackson Barreto (MDB) não teria gostado da visita do governador Belivaldo Chagas (PSD) ao ex-presidente Lula (PT).

*** A chateação seria porque Jackson gostaria de ter sido comunicado da conversa antes e até, se fosse possível, ter participado dela.

*** Procurado pelo colunista, Jackson Barreto não foi encontrado e a informação é de que ele estaria viajando por cidades do interior em campanha.

Pode ser furo

Essa pode até ser furo: o ex-governador Jackson Barreto (MDB) está conversando muito com o presidente regional do PT, deputado federal João Daniel.

*** Está adiantado o diálogo e Jackson pode ir para um partido que apoie o PT no Estado e vote em Rogério Carvalho a governador.

*** Ainda não teria sido definida a sigla, mas pode ser PSB, PV ou PCdoB. JB ainda não conversou com Rogério.

*** Uma coincidência: Renan Calheiros defende aliança com Lula se MDB não tiver candidato competitivo a presidente.

Conversa com Valdemar

Membros do Partido Liberal em Sergipe, tendo à frente o ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, viajam amanhã a Brasília para uma conversa com o presidente nacional, Valdemar da Costa Neto.

*** Podem definir chapas majoritárias em Sergipe e a montagem de candidatura a deputados estadual e federal

*** O PL ainda não definiu composições no Estado e ainda está em dúvida qual o caminho a seguir, em razão de ser o partido de Bolsonaro.

Emília e recursos

A vereadora Emília Correa (Patriota) pergunta: “o que dá para fazer em uma cidade com R$ 250 milhões?” E explica:

*** “Este é o valor estimado, pela pasta (Semfaz), em tributos que chegarão aos cofres públicos, através do IPTU pagos pelos aracajuanos em 2022”.

*** E apela: “vamos fiscalizar e cobrar investimentos. Recursos, têm”!

Giro pelas Redes Sociais

Léo Jaime – Fechando os comentários outra vez. Parece que exigir respeito e educação é pedir muito.

Band Jornalismo – Moro afirma que as empresas “quebraram” com a atuação da Lava Jato por que se envolveram em no modelo de corrupção dos governos do PT.

Metrópoles – Bolsonaro afirmou reconhecer o valor de todos os servidores públicos, mas pediu que “entendam a situação que o Brasil ainda atravessa”.

Thais Heredia – Número, qualidade do emprego e valor do salário têm de caminharem juntos pra chegar ao melhor lugar. Isso ainda não está acontecendo no Brasil.

Pat Alves – Mais armamento na rua sempre beneficiará muito mais a aqueles cujas armas são “instrumentos necessários” para “exercer sua profissão”, ou seja, os bandidos!

Carolina Botelho – A moça foi levada à delegacia e teve os pés algemados porque fez topless? Que doideira é essa?

Deu na Folha – Militares vão prestar continência a Lula ou a qualquer outro, diz comandante da FAB.

Roberto Freire – Os bolsonaristas estão assanhados e agressivos. Claro que provocam trabalho, não em respondê-los, pois faltam argumentos e só destilam ódio, mas por ter que bloqueá-los.