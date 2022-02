Presidente da Câmara de Pacatuba visita a Procuradoria da Mulher

A presidente da Câmara Municipal de Pacatuba e procuradora da mulher Leilane Silva Quitério (PSD) e o assessor jurídico Genilson Rocha, visitaram a Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa de Sergipe na manhã desta terça-feira, 1º, com a finalidade de buscar parcerias e entender o funcionamento das atividades. Ficou agendada para o dia 15 de março uma palestra no município sobre a prevenção da violência contra a mulher.

“A Procuradoria da Mulher foi implantada na Câmara de Vereadores de Pacatuba em 17 agosto de 2021. Começamos os trabalhos com a divulgação do número (79) 9 9847-4224 para denúncias, a realização de um evento com a participação de toda a equipe da prefeitura, do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e Centro de Referência em Assistência Social (Cras), além do delegado. Agora, com o retorno às aulas, também vamos divulgar os trabalhos e o contato telefônico”, destaca a vereadora Leilane Quitério acrescentando que desde a implantação, quatro denúncias foram feitas e encaminhadas aos órgãos competentes.

A advogada da Procuradoria da Mulher da Alese, Luana Duarte Machado falou sobre a reunião com os representantes da Câmara Municipal de Pacatuba.

“A procuradora especial da mulher de Pacatuba nos procurou para saber como está sendo desenvolvido o nosso trabalho aqui na Alese e para levar experiências para o município. A reunião foi muito proveitosa porque nós aproveitamos o momento para deixar já planejado um evento em conjunto com o objetivo de falar sobre a prevenção da violência contra a mulher. Será no dia 15 de março a partir das 9h no Centro Municipal da cidade”, ressalta Luana Duarte.

Foto: Joel Luiz

Por Aldaci de Souza