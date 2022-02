Primeiros dias de fevereiro serão de tempo nublado e temperaturas máximas acima dos 30°C

Chuvas podem ocorrer em pontos isolados e em baixo volume

Os primeiros dias do mês de fevereiro serão predominantemente de tempo nublado com as temperaturas mínimas e máximas elevadas. Segundo a Coordenadoria de Meteorologia e Mudanças Climáticas (CMT) da Serhma, a Zona de Convergência do Atlântico Sul ocasiona uma circulação nebulosa de densidade baixa sem a presença de instabilidades atmosféricas, caracterizando tempo predominantemente parcialmente nublado.

Apesar da ocorrência de chuvas leves e pontuais, espera-se para a terça-feira, tempo parcialmente nublado ou nublado durante os três períodos em todo o Estado. No litoral, teremos temperaturas mínimas em torno de 25,4°C e máximas de 30,8°C, já no interior, elas oscilam entre 20,9°C e 33°C.

Para quarta-feira, 02, aguarda-se tempo nublado e parcialmente nublado da madrugada até o período noturno, sem ocorrência de chuvas com valores consideráveis. As temperaturas mínimas ficam entre 24,9°C no litoral e 21,8°C no interior, e as máximas de 30,7°C e 33,6°C, respectivamente.

Na quinta-feira, 03, espera-se durante a madrugada, precipitações de chuvas leves nos Territórios Sul e Centro Sul Sergipano e tempo nublado nos demais. Para os períodos da manhã, tarde e noite, a probabilidade é de tempo nublado ou parcialmente nublado em todo o Estado. No litoral os termômetros registram entre 25,5°C e 31,1°C, e no interior variam de 21,8°C a 33,1°C.

