Profissionais do Samu realizam mobilização em Aracaju e dizem não ter nada para retornar

Os condutores do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Sergipe realizam desde as primeiras horas desta terça-feira (01), uma mobilização em Aracaju, para reivindicar a recomposição salarial, que conta com o apoio dos enfermeiros e técnicos do serviço.

O ato acontece na base do Samu e as informações passadas pelo presidente do Sindicato dos Condutores de Ambulância do Estado de Sergipe, Robério Batista, são de que 30% da categoria paralisou as atividades. Ao todo, são aproximadamente 305 profissionais em Sergipe.

Entre as reivindicações, também apoiadas pelas outras categorias, estão a integração do adicional de insalubridade e a criação do plano de carreira que, segundo os manifestantes, nunca foi criado pelo governo do Estado desde a efetivação dos profissionais.

Ele informa ainda que os grevistas não têm data definida para interromper a paralisação.

O governo do estado ainda não se manifestou sobreo assunto.

