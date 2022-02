PT unanimemente apoia pré-candidatura de Rogério Carvalho

Após passar a última sexta-feira (28) ao lado de Lula, o senador Rogério Carvalho, viajou à Aracaju, onde passou o sábado (29) reunido com as lideranças do PT Sergipe. Na ocasião, Rogério recebeu as manifestações de apoio a sua pré-candidatura ao Governo de Sergipe. Entre os convidados e lideranças presentes, a vice-governadora de Sergipe, Eliane Aquino, esteve na reunião juntamente com Silvio Santos e o deputado federal, João Daniel.

Em suas redes sociais, Silvio Santos demonstrou que todo o PT Sergipe estará ao lado de Rogério Carvalho. “Já provamos que é possível governar para [email protected], priorizando e cuidando daqueles que mais precisam. Sergipe e o Brasil precisam voltar a experimentar governos comprometidos com o bem estar do nosso povo. É Lula lá e Rogério cá, na luta por um novo tempo de esperança, progresso e melhor qualidade de vida para todos”, pontuou.

Não resta mais dúvida de que o PT Sergipe vai levar o nome de Rogério Carvalho como seu estandarte político na disputa ao Governo de Sergipe. Como pré-candidato, Rogério Carvalho tem participado de encontros e conversado com lideranças políticas do Estado.

Por Jaime Neto