Radialista questiona ausência da prefeita Hilda na Prefeitura

Nesta terça-feira (1º) o apresentador do Programa Sergipe em Destaque, 102.7 FM, o radialista Aclécio Prata, questionou informações de bastidores que dão conta de uma suspeita de que a prefeita Hilda de Gustinho (SOLIDARIEDADE), esposa do vice-líder do governo Bolsonaro, deputado Gustinho Ribeiro (SOLIDARIEDADE), está há 25 dias sem comparecer ao local de trabalho, ou seja, a Prefeitura de Lagarto. Até então, segundo Prata, não se tem notícia de que ela esteja de férias ou de atestado médico.

Ainda de acordo com o radialista, Hilda está “sumida” enquanto há várias pendências para se resolver no município, como por exemplo, os inúmeros acidentes na Nova Entrada de Lagarto, a fumaça tóxica do lixão no bairro Santo Antônio, os mototaxistas que tentam falar com Hilda para tratar da questão dos alvarás, o rateio do FUNDEB aos professores e a prorrogação do IPTU, que está gerando preocupação aos lagartenses.

Outro questionamento nos bastidores da política lagartense é o fato do vice Fábio Frank não assumir a Prefeitura, enquanto Hilda de Gustinho está ausente.

“Não confiam no vice?”, indagou Aclécio Prata.

Fonte: O Bolo é Grande