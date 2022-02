Representantes da UFS visitam projetos do Batalhão Restauração para viabilizar convênio

O Batalhão da Restauração recebeu nesta segunda-feira (31) representantes da Universidade Federal de Sergipe. A visita teve o objetivo de firmar um convênio amplo de troca de conhecimentos, interações e ajuda mútua.

Sempre visando beneficiar o povo sergipano, a parceria irá oferecer serviços gratuitos através de estágios em diversas áreas, como assistência social, psicologia, enfermagem, fisioterapia, medicina, agricultura, entre outros.

Hoje, o Batalhão tem um grande trabalho social que abrange várias áreas como à dependência química, através do Batalhão da Restauração; terapias através da interação com cavalos, com a equoterapia; drible contra as drogas, através do esporte e os escoteiros do batalhão, que visa a educação e a disciplina dos jovens.

Fonte e foto assessoria