Rodoviários de três empresas de ônibus, Progresso, Tropical e Nova Paraíso, paralisam atividades na Grande Aracaju

Trabalhadores rodoviários de três empresas de ônibus de Aracaju paralisaram as atividades por volta das 20h desta segunda-feira (31).

Trabalhadores do Sistema Integrado Transporte Coletivo voltaram a paralisar na manhã desta terça-feira (01) após um grupo de colaboradores do grupo Progresso realizam uma nova paralisação para cobrar pagamentos de dezembro e janeiro.

125 veículos estão parados.

As informações passadas pelos trabalhadores da Progresso são de que a direção da empresa informou que não pagou parte dos salários atrasados porque a Justiça bloqueou os recursos que estavam depositados na rede bancária.

Ainda segundo a direção da Progresso, há uma tentativa para honrar com o compromisso de tentar conseguir dinheiro ainda nesta terça-feira (1º) para pagar parte dos compromissos atrasados.

As informações são de que ainda na manhã de hoje, a SMTT irá convocar uma reunião para tratar, junto a Setransp, do aumento do número de ônibus para atender a demanda.