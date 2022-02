Saúde assina portaria que regulamenta Suporte Intermediário do Samu

A secretária de Estado da Saúde, Mércia Feitosa, recebeu em seu gabinete, nesta segunda-feira, 31, os representantes Conselho Regional de Enfermagem (COREN/Sergipe), que na oportunidade agradeceram a publicação da portaria e instrução normativa do Suporte Intermediário de Vida (SIV), em Diário Oficial. Na reunião também estava presente o superintendente do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192 Sergipe), Denison Pereira da Silva.

A unidade de Suporte Intermediário de Vida (SIV) do Samu 192 Sergipe, implantada em março de 2021, atende qualquer paciente com quadro crítico moderado que precise do serviço nas diversas situações de urgência e emergência. A implantação do serviço foi reconhecida pelo Conselho como uma importante ferramenta de autonomia para os enfermeiros, bem como um serviço importante para otimização dos atendimentos.

“O Conselho Regional de Enfermagem veio hoje aqui, em reunião com a secretária e superintendente do Samu, porque estamos na iminência da publicação no Diário Oficial da da portaria e da Instrução Normativa do SIV, que está implementado no Samu operante, mas que agora tem todo o arcabouço legal vigente. A secretária com muita sensibilidade assinou a portaria e instrução normativa. É um passo enorme para a enfermagem. Sergipe é o primeiro Estado que tem uma portaria com uma regulamentação estadual para o SIV . É a enfermagem sergipana ganhando autonomia, é a enfermagem sergipana ganhando protagonismo, é o arcabouço de atividades da enfermagem crescendo”, destacou o presidente do Conselho Regional de Enfermagem, Conrado Marques.

Para Denison Pereira a implantação do SIV foi um grande marco no Samu 192 Sergipe. “Além das equipes de suporte básico e de suporte avançado nós temos também, suporte intermediário. Isso amplia a quantidade de equipes, de viaturas e faz com que a gente preste um melhor atendimento, diminuindo o tempo resposta e atendendo melhor a sociedade”, salienta o superintendente, destacando a importância do respaldo do Conselho Federal de Enfermagem e Coren/ Sergipe.

Foto: Valter Sobrinho