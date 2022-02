SE está próximo de receber certificação para comercializar produtos de origem animal

O secretário Zeca da Silva, da Agricultura, do Desenvolvimento Agrário e da Pesca (Seagri) esteve em Brasília nesta segunda-feira, 31 de janeiro, de onde traz boas notícias para Sergipe. Acompanhado do presidente da Emdagro (Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe), Jefferson Feitosa, e da diretora de Defesa Animal e Vegetal da empresa, Maria Aparecida Andrade, ele esteve no Ministério da Agricultura e na Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (Conafer).

“Assinamos um convênio na Conafer que será divulgado em breve pelo governador Belivaldo Chagas e trará boas notícias para a pecuária sergipana”, adiantou o secretário, que foi recebido pelo vice-presidente do órgão, Thiago Lopes.

Na oportunidade, eles também estiveram no Ministério da Agricultura onde conversaram com o secretário de Defesa Agropecuária, Guilherme Tollstadius Leal, sobre as demandas existentes e a atual situação do Estado que já apresentou toda documentação necessária e aguarda análise final para o recebimento do selo de acreditação do Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (SISBI-POA). “Já estamos trabalhando nisso há algum tempo, cumprindo todo o check list, com as exigências apresentadas pelo Ministério da Agricultura e agora já em fase final para recebermos esse selo, que representa a certificação da qualidade de nossos produtos e aptidão para comercialização em todo o território nacional”, explicou Jefferson Feitosa.

O Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (SISBI-POA) faz parte do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (SUASA) e é responsável por padronizar e harmonizar os procedimentos de inspeção de produtos de origem animal, a fim de garantir sua inocuidade e segurança alimentar. “Estamos evoluindo cada vez mais na qualidade e credibilidade dos produtos lácteos industrializados em Sergipe e o governo do Estado, por meio da Seagri e Emdagro, tem essa constante preocupação com a saúde de seus consumidores e em colocar no mercado produtos certificados”, afirmou o secretário Zeca da Silva ao ressaltar que a conquista do selo SISBI-POA será um grande avanço para a comercialização de itens genuinamente sergipanos em todo o país.

Fonte e foto AAN