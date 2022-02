Shopping Jardins recebe posto de vacinação para crianças de 8 a 11 anos

A partir desta terça-feira, 1º de fevereiro, o Shopping Jardins acolhe posto de imunização da Prefeitura de Aracaju. A iniciativa integra o plano de ampliação da campanha de vacinação contra a covid-19 que, nesta nova etapa, começa a vacinar crianças a partir de 8 anos sem comorbidade. O posto da Secretaria Municipal de Saúde está localizado na Praça de Alimentação Arcos, próximo ao Bob´s, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com acesso pela Portaria C.

No local, estão sendo imunizadas crianças de 8 a 11 anos sem comorbidade e crianças de 6 a 11 anos com comorbidade (exceto imunossuprimidas). Os meninos e meninas que tomarem a primeira dose no Shopping Jardins têm acesso gratuito ao circuito de brincadeiras ‘L.O.L. Suprise! World’, que acontece até o dia 13 de fevereiro na Praça de Eventos Ipê.

Para a criança receber a primeira dose da vacina contra a covid-19, os pais ou responsáveis devem apresentar:

– Documento de identificação com foto (da criança e do responsável);

– Comprovante de residência de Aracaju;

– Carteira de vacinação da criança.

A primeira dose para crianças de 8 e 9 anos também está disponível em 12 Unidades Básicas de Saúde e no drive-thru do Parque da Sementeira. E a prefeitura segue com a imunização dos grupos anunciados anteriormente (crianças de 5 a 11 anos com comorbidades, crianças a partir de 10 anos sem comorbidades e adultos).

Serviço

Campanha de vacinação contra a covid-19 para crianças em Aracaju.

Onde? Posto de Vacinação da Prefeitura de Aracaju na Praça de Alimentação Arcos do Shopping Jardins – Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, Aracaju | SE.

Quando? A partir de 1º de fevereiro. De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h (acesso pela Portaria C).

Público? Crianças de 8 a 11 anos sem comorbidade e crianças de 6 a 11 anos com comorbidades (exceto imunossuprimidas).

Mais informações? www.aracaju.se.gov.br.

Foto Getty Images

Ascom Shopping Jardins