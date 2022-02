Valmir de Francisquinho viaja para Brasília onde irá se reunir com presidente Bolsonaro

O ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, (PL), está em Brasilia para um encontro com o presidente Jair Bolsonaro.

A informação foi confirmada pelo jornalista Ewerton Júnior, no programa Sem Censura desta terça-feira (1), e o encontro pode definir o futuro do PL, atual partido do Presidente, em Sergipe. Valmir é um dos líderes da sigla no estado.

O ex-prefeito ainda não definiu a que cargo irá concorrer nas Eleições de 2022, sendo cotado e aparecendo muito bem em pesquisas para governo, senado e deputado federal.

A decisão de Valmir deve sair após esse encontro, já que nos bastidores, as informações são de que o presidente Jair Bolsonaro quer ter candidato de seu partido em Sergipe e o nome seria do ex-prefeito.