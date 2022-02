67% dos internados em janeiro não estavam vacinados ou esquema completo em Aracaju

A vacinação contra a covid-19 segue avançando na capital, com mais de 529 mil aracajuanos imunizados com a primeira dose, e da população vacinável a partir dos 12 anos, mais de 484 mil já receberam a segunda dose. A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, reforça a importância de completar o esquema vacinal e a dose de reforço, para os que já completaram o intervalo necessário.

“Temos visto um aumento no atendimento de casos de síndromes gripais nesse primeiro mês do ano, sendo grande parte deles quadros com sintomas muito leves. Mesmo assim, salientamos que, dos nossos pacientes internados, o maior percentual é de pessoas não vacinadas ou com doses em atraso, o que só reforça a importância de se completar o esquema vacinal para que, quando infectado, o risco de agravamento seja muito baixo”, considerou a secretária da Saúde de Aracaju, Waneska Barbosa.

Em janeiro, 123 pessoas foram internadas por covid-19 na rede de saúde da capital, das quais 28 não haviam recebido nenhuma dose da vacina (seis delas eram crianças) e outras 55 estavam com a segunda dose ou o reforço em atraso, o que representa 67,4% do total de internados no mês.

“Várias cepas do coronavírus já foram descobertas e essa mutação acontece pelo fato de ainda haver uma parcela da população sem vacina. Todos nós desejamos que a pandemia cesse, mas precisamos ter consciência de que a vacinação é um recurso poderoso para desacelerar esse cenário. Quem já está apto para a segunda dose ou a dose de reforço não deve deixar para depois, precisa buscar uma das nossas unidades ou a vacinação itinerante”, alertou a secretária da Saúde.

Onde se vacinar

A vacinação contra a covid-19 está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde para a população em geral com idade a partir dos 12 anos, seja para a primeira dose, segunda ou a dose de reforço. Já o calendário atual da vacinação infantil contempla as crianças com comorbidades de 5 a 11 anos, e as que não têm comorbidades com idade de 8 a 11 anos.

São seis UBSs ofertando as doses pediátricas da Pfizer e outras seis com as dose da CoronaVac. Além dessas unidades, há também um ponto para vacinação das crianças no Shopping Jardins e o drive montado no Parque da Sementeira (não precisa de código para vacinação infantil).

O carro da vacina segue percorrendo a cidade, para aplicação da D1, D2 e dose de reforço. Até a próxima sexta-feira, dia 4, a vacinação itinerante percorrerá o bairro Farolândia.

