Após passar por cirurgia, vereador se afastará das atividades parlamentares nesta quarta-feira

O vereador da capital sergipana e segundo secretário da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), Sargento Byron (Republicanos), está de licença médica a partir desta quarta-feira (02) de fevereiro, após passar por uma cirurgia ortognática, em Recife-PE, para corrigir algumas anomalias dentofaciais, que causavam dores de cabeça intensas, distúrbios na mordida, articulações e na respiração do parlamentar. Apesar do procedimento ser considerado invasivo, tudo ocorreu dentro do esperado, e Byron já está em repouso, em sua residência, recebendo o suporte médico necessário.

Byron encaminhou uma mensagem para os demais vereadores desejando um ano produtivo e repleto de conquistas para o povo aracajuano. “Quero desejar que seja um ano abençoado, repleto de conquistas e lutas em benefício do nosso povo. Que vocês tenham um início de atividades parlamentares muito proveitoso. Em breve estarei de volta. Abraço!”, diz um trecho da mensagem.

O parlamentar se afastará das atividades na Casa Legislativa por 15 dias, seguindo as recomendações médicas.

Por Pábulo Henrique