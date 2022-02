Após promessa de pagamento 50%  do salário de dezembro, rodoviários em cerram a greve

Após promessa de pagamento de 50% do salário de dezembro nesta quinta-feira (03), os colaboradores do Grupo Progreso, Tropical e Viação Paraíso, decidiram nesta quarta-feira (02), encerrar a greve deflagrada na última segunda-feira (31).

A expectativa da direção do grupo é o pagamento ocorra se a Justiça Federal libere os recursos que foram bloqueados para pagamento de impostos atrasados.

O movimento deixou 125 ônibus parados. As outras empresas prestadoras do transporte deram suporte às 39 linhas afetadas. Mais de 100 mil passageiros sentiram o impacto, segundo o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Município de Aracaju (Setransp).

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju (Setransp), diz que a situação atual de todo o sistema de transporte é de desequilíbrio econômico diante do acúmulo de débitos durante a pandemia; aumento gradativo das despesas, principalmente do combustível; crescimento da utilização de gratuidade sem fonte de custo; queda do número de passageiros que ainda passa dos 40%; a defasagem da tarifa de ônibus e a falta de aporte extra tarifário.