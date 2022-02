Belivaldo Chagas: vamos enviar  projeto de lei em benefício do funcionalismo público estadual

O governador Belivaldo Chagas ()SD) participou da abertura dos trabalhos da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), e disse na manhã desta quarta-feira (02) que teve a “honra de participar pelo quarto e derradeiro ano de gestão, destaquei as ações e avanços empreendidos por este Governo em todas as áreas e enfatizei que nos próximos dias estaremos enviando à egrégia casa projetos que tratam dos servidores públicos, que merecem reajuste e uma carreira melhor organizada”, disse o governador eu sua conta no instagram.

O governador disse ainda que “seguimos sempre com pé no chão e responsabilidade com as finanças públicas, trabalho que já nos fez chegar a 2022 não só pagando o salário em dia e o 13º dentro do ano, ainda antecipando parcela de 50% no mês de aniversário do servidor”. E

Por fim, Belivaldo disse que “vamos manter este equilíbrio na hora de editar estes projetos, sem comprometer o orçamento desta ou de futuras gestões. Tudo por respeito aos sergipanos”, concluiu o governador.