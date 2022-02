BNB prorroga prazo para renegociação de dívidas com até 95% de desconto

Clientes têm até 25 de fevereiro para aderir à campanha. Descontos incluem mora, multa e encargos de inadimplência

O prazo para regularização de dívidas de produtores rurais, industriais, comerciais e de serviços com o Banco do Nordeste com descontos de até 95% foi estendido para 25 de fevereiro. O desconto incide sobre mora, multa e quaisquer outros encargos de inadimplemento e se aplica a todas as operações realizadas com recursos internos do BNB.

A redução da dívida em até 95% contempla clientes, independentemente do porte do negócio, que estejam com dívidas vencidas há mais de dois anos.

Caso o cliente opte por prorrogar a dívida, o novo prazo pode chegar a 48 meses, a depender da situação de cada operação e das garantias apresentadas, com pagamento inicial de 5% a 40% do valor.

Para o superintendente de Recuperação de Crédito, Leonardo da Hora Barreto, os clientes devem aproveitar a oportunidade para ficaram adimplentes com a instituição. “Regularizar sua situação no Banco do Nordeste possibilita o cliente sua reabilitação no mercado de crédito, abrindo novas possibilidades de negócio. Os benefícios oferecidos pela campanha permitem uma redução de juros e outros encargos, sendo uma oportunidade única para o cliente liquidar a dívida com redução significativa do saldo devedor”, afirma.

Clientes interessados devem procurar suas agências de relacionamento do BNB. Para esclarecimento de dúvidas, está disponível o SAC do Banco do Nordeste, telefone 0800 728 30 30.

Banco do Nordeste