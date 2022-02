Câmara Municipal de Aracaju faz abertura dos trabalhos legislativos

Na abertura dos trabalhos legislativos nesta quarta-feira, 2, a Câmara Municipal de Aracaju (CMA) recebeu o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT), sua vice, Katarina Feitosa e secretários municipais. O presidente da Casa, Nitinho (PSD) agradeceu a presença de todos e desejou sucesso nas decisões do prefeito. “Não é à toa que ele foi eleito por quatro mandatos, Edvaldo trata com seriedade a coisa pública”, disse.

Em seu discurso, o prefeito falou do carinho, respeito e gratidão à Casa Legislativa municipal. “É uma grande satisfação fazer a abertura dos trabalhos legislativos de forma presencial. Aproveito para reafirmar a minha disposição com essa Casa”, ressaltou.

Além disso, Edvaldo listou os desafios enfrentados pelo município em meio a pandemia do coronavírus, entre eles o aumento de despesas e queda de receitas. “Fizemos o que foi possível para não deixar a nossa população desasistida”, disse destacando toda a estrutura montada para a campanha de vacinação contra a Covid-19.

O prefeito aproveitou ainda para destacar que várias ações da gestão só foram possíveis graças a atuação da Câmara Municipal de Aracaju em votações de Projetos de Lei do Executivo. “Graças a Vossas Excelências, Aracaju é um verdadeiro canteiro de obras”, comemorou exemplificando. Edvaldo ressaltou também, que é a Câmara quem tem a responsabilidade de fazer as alterações do Plano Diretor e aprová-lo.

Foto Gilton Rosas

Fonte CMA