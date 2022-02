CBMSE convoca aprovados em concurso para matrícula no Curso

O Departamento de Ensino, Pesquisa e Instrução (DEPI) do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe (CBMSE) convocou 65 candidatos aprovados no último concurso para matrícula na quarta turma do Curso de Formação de Soldados (CFSD). A apresentação aconteceu na manhã desta quarta-feira (02), na sede do DEPI, em Aracaju.

Os alunos foram recepcionados pela equipe responsável pela formação. “Já temos 54 alunos de soldado em curso e com esses 65 serão 119 em formação”, afirmou o chefe do DEPI, tenente-coronel Douglas Morais.

“É um grande desafio formar um grupo grande como esse. Nossa equipe ganhou experiência nos últimos três anos formando as turmas anteriores e estamos preparados para essa missão. Nosso objetivo é manter o padrão de qualidade de formação desses militares para que eles estejam preparados para servir à sociedade”, acrescentou o tenente-coronel Douglas Morais.

