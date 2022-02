Comandante-geral homenageia policiais militares que evitaram feminicídio em São Cristóvão

O comandante-geral da Polícia Militar de Sergipe, coronel Marcony Cabral, concedeu, na manhã desta terça-feira, 1º, Menção Honrosa ao cabo George Martins e ao soldado Renan Francisco. Os policiais militares agiram rápido e salvaram a vida de uma mulher que estava sendo esfaqueada pelo próprio companheiro, no dia 28 de janeiro, no município de São Cristóvão.

A homenagem aconteceu no Quartel Central Geral (QCG), onde os integrantes da 1ª Companhia Independente de Polícia Militar (1ª CIPM) foram recebidos pelo comandante-geral da Corporação, coronel Marcony Cabral. “Estamos aqui para agradecer o trabalho desses policiais militares que, pelo fato de estarem cumprindo a nobre missão de realizar o patrulhamento nas ruas, foram essenciais para que uma vida fosse salva. Eles foram verdadeiros anjos da guarda na vida de uma mulher que estava sendo agredida ”, enalteceu.

O coronel Marcony ainda explicou que o certificado de Menção Honrosa é uma lembrança do ato heroico, mas que não deixa de ser uma homenagem e um incentivo para que os militares continuem desenvolvendo a missão de servir e proteger a sociedade sergipana com entusiasmo. “Nós somos fundamentais, principalmente para as pessoas menos favorecidas, que são quem mais sofrem sem a nossa presença. Diante disso, eu não poderia deixar uma ação que tanto nos orgulha passar em branco. São atitudes dessa natureza que aumentam a certeza de que vale a pena envergar a nossa farda”, concluiu o comandante.

Em meio às homenagens, o cabo George Martins lembrou da necessidade de agir de maneira rápida e certeira, diante de uma tentativa de feminicídio, em que foi necessário desarmar, imobilizar e prender o autor do crime. “Agradeço ao comandante-geral por essa homenagem. É um motivo a mais para que possamos continuar trabalhando pela segurança pública do Estado de Sergipe e cumprir a nossa missão diária no combate à violência e à criminalidade”.

Fonte: Ascom PM/SE