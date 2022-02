Diretor do Primavera esclarece que ocupação no hospital é por patologias não ligadas à Covid

O diretor presidente do Hospital Primavera, médico Wagner Bravo de Oliveira, esclareceu nesta quarta-feira (03), matéria publicada nos grupos sociais de que havia alertado que “o Coronavírus está se alastrando de uma forma incontrolável”, e que “no Primavera não existe mais nenhum leito disponível, com todos ocupados”. Teria alertado, segundo a postagem do grupo, que “a ‘coisa’ é bastante grave, devemos tomar todas precauções possíveis”.

Segundo Wagner, se referindo “`a elevada ocupação hospital”, ela decorre em sua absoluta maioria, por pacientes portadores das mais diversas patologias, “não ligadas ao Covid, e muitíssimo menos por casos deste vírus, da cepa Ômicron”.

Disse ainda que “estes pacientes estão recebendo cuidados em uma área tecnicamente e convenientemente isolada”. Ressaltou, ainda como alerta, para a importância da vacinação, “inclusive de maneira completa, e que o elogiável resultado na resolução dos casos de covid em nosso Estado deve-se ao sucesso desta vacinação tão exemplarmente conduzida, conforme temos assistido no sucesso do programa que está sendo executado em Aracaju”, disse o médico Wagner Bravo de Oliveira..