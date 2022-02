Fevereiro Laranja destaca importância de ser doador medula óssea

Os jovens Taune Nascimento, 18 anos, Denner de Jesus, 23 anos e Allan Lucas, 22 anos, realizaram o cadastro para doador de medula óssea no Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose). A decisão foi motivada pelo tratamento do paciente, Tiago Cardoso, diagnosticado com Leucemia Mieloide Crônica (LMC).

“Nos residimos em Itabaianinha e a cidade está mobilizada para ajudar na recuperação de Tiago. Hoje estamos aqui em um grupo de 30 voluntários, mas outras pessoas também estão vindo fazer o cadastro. Temos esperança que ele irá um doador compatível”, relatou Allan Lucas.

A solidariedade dos amigos reforça o alerta durante o ‘Fevereiro Laranja’, mês dedicado à conscientização sobre a leucemia e a importância de ser um doador de medula óssea. Em alguns casos a chance de cura só pode ser encontrada através do transplante da medula óssea.

A leucemia é um tipo de câncer que causa o crescimento acelerado e anormal nas células do sangue, os leucócitos, responsáveis pela defesa do organismo.O diagnóstico precoce e o tratamento adequado aumentam as chances de cura, e, por isso, é fundamental está atento para alguns sintomas como, anemia, cansaço e fadiga, queda de imunidade, baixa na contagem de plaquetas, infecção, febre, hematomas e sangramentos espontâneos.

O cidadão interessado em realizar a adesão ao Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (Redome) pode comparecer ao Hemocentro de Sergipe no horário de expediente regular segunda a sexta das 7h30 às 17h. “A pessoa preenche um formulário com informações pessoais e doa uma amostra com 5 ml de sangue usada para exame de Histocompatibilidade – HLA que estuda as características genéticas do voluntário cadastrado”, explicou Rozeli Dantas, gerente de Ações Estratégicas.

Após as análises, o resultado do teste de HLA, é inserido no banco de dados do Redome. Essas informações são cruzadas com o Registro Nacional de Receptores de Medula Óssea (Rereme) sob a coordenação do Instituto Nacional do Câncer (Inca) que faz a busca ativa de doadores compatíveis.

Critérios

Para fazer o cadstro para doador de medula óssea é preciso estar em bom estado geral de saúde, ter entre 18 e 34 anos, não ter doenças infecciosas ou incapacitantes, doença neoplásica (câncer), hematológica (do sangue) ou do sistema imunológico. Informações através dos telefones: (79)3225-8039, 3259-3174 e 99191-2977.

Fonte e foto SES