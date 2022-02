Lula e PT “costuram” alianças com “golpistas” do MDB! Isso pode, Arnaldo?

Desde o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), petistas e associados passaram a condenar publicamente os líderes do MDB, do ex-presidente Michel Temer, por terem tramado um suposto “golpe”, destituindo do cargo uma gestora “inocente” e vítima de um “conjunto de forças”, inclusive com o apoio de vários setores da “grande mídia”. Para este colunista não existem inocentes neste processo: nem na oposição, na imprensa e, muito menos, no governo de Dilma Rousseff. Mas o tempo ensina que tudo é possível na política!

Após alguns anos, apenas por uma questão de conveniência, quando interesses diversos convergem, petistas, líderes do MDB e a “grande mídia” parecem caminhar para a próxima eleição presidencial em perfeita sintonia. E neste contexto ainda vale uma observação: o PSDB, adversário histórico do PT, que tanto condenou e foi condenado, com trocas de acusações diversas, é outra legenda que, a depender das circunstâncias, também pode compor neste “blocão”. O detalhe é que uma parcela considerável da sociedade também enxerga isso…

Hoje, a “inocente” ex-presidente Dilma Rousseff está escondida, esquecida pelos líderes do PT; e (PASMEM) o ex-presidente Lula, que tenta voltar ao Palácio do Planalto, está buscando o apoio dos “golpistas” do MDB! Em Alagoas busca o apoio do senador Renan Calheiros e do governador Renan Filho; no Maranhão há um “namoro” com a família Sarney; no Ceará podem compor com Eunício Oliveira; e o que dizer do apoio à reeleição do governador Helder Barbalho, no Pará, filho de Jader Barbalho? Será que também se configura uma reaproximação com Temer em São Paulo?

É evidente que este colunista tem consciência de que este é um assunto polêmico, que gera diversas interpretações, mas que também exalta uma série de contradições da classe política. Dilma e seu governo caíram atacando os então aliados do MDB, exaltando uma espécie de “conspiração”, um “golpe”, praticado por políticos que este ano se colocam como potenciais aliados e que podem ajudar na promoção de um novo governo petista no Brasil. Era tudo mentira? Era tudo verdade? Vale-tudo em nome da conveniência? Um minuto de silêncio, por favor! O “golpe morreu”…

Pré-candidato a governador de Sergipe, o senador Rogério Carvalho (PT), visitou o deputado Isnaldo Bulhões (MDB/AL), líder de sua legenda na Câmara Federal, suspostamente buscando a retomada da aliança PT/MDB, e foi acompanhado do deputado federal Fábio Henrique (PDT).

A informação que chega para este colunista, direto da “Terra dos Marajás”, é que Rogério Carvalho teria buscado o apoio de Isnaldo Bulhões para que o comando do MDB em Sergipe saia da Família Reis (os irmãos Fábio e Sério Reis) e fique sob a direção de Fábio Henrique.

Diante deste novo cenário em discussão em território alagoano, este colunista questiona: e como fica o prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Padre Inaldo (PP)? Vendo um de seus principais adversários no município sendo cortejado por Rogério Carvalho? Como fica essa composição?

Como perguntar não ofende, olhando para a disputa eleitoral que se aproxima, o prefeito Padre Inaldo estará no mesmo palanque que o deputado federal Fábio Henrique em Nossa Senhora do Socorro? Será que o eleitorado do município vai entender isso? E como fica o ex-prefeito Zé Franco?

Outra informação importante e que pode ter influência direta no processo eleitoral sergipano deste ano: num recente encontro entre o ex-presidente Lula (PT) e o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, discutiu-se a conjuntura nacional, mas os dois também trataram de Sergipe…

PT & PSD

Este colunista não tem muitos detalhes da conversa, mas é sabido que o PT busca uma aliança nacional com o PSD, e este não abre mão de fortalecer seus projetos políticos estaduais. A discussão sobre Sergipe pode, inclusive, dar um novo direcionamento do ex-presidente Lula sobre a disputa aqui no Estado.

Eliane para Federal

A vice-governadora Eliane Aquino (PT) confirmou sua pré-candidatura a deputada federal em 2022 e encerra as discussões em torno de seu nome na disputa pela vaga de senadora da República. Ela apoia Rogério para o governo e abre caminho para Jackson Barreto ser o pré-candidato ao Senado, pela situação ou também pela oposição…

Valdevan de olho

Um forte grupo intermediário está se organizando para disputar as eleições proporcionais (deputados estaduais e federais) em Sergipe e pode elevar o nome do atual deputado Valdevan 90 (PL) como pré-candidato a senador. Fazem parte do grupo defensores do presidente Jair Bolsonaro e defensores do ex-presidente Lula.

TCE I

Com foco na prevenção e no enfrentamento ao coronavírus e à gripe H3N2, o Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE) publicou o Ato Deliberativo nº 990, que restabelece a adoção de medidas restritivas para desempenho das atividades presenciais nas dependências do órgão. De acordo com o novo dispositivo, no período de 2 de fevereiro a 4 de março, a Corte retomará o regime de trabalho misto, com o limite de 50% do quantitativo de servidores no presencial e os demais em teletrabalho.

TCE II

“As medidas que adotamos visam, principalmente, assegurar a preservação da saúde de todos que compõem o Tribunal e do público que o frequenta, sem deixar de atentar para a continuidade das atividades de controle externo”, afirma o presidente do TCE, conselheiro Flávio Conceição. Uma das novidades definidas pelo Ato consiste na exigência do comprovante de imunização completa no acesso às dependências do Tribunal, respeitados os prazos estabelecidos no calendário de vacinação.

TCE III

Também seguem ativas no TCE medidas que não foram interrompidas, a exemplo da exigência do uso indispensável da máscara de proteção facial e do distanciamento social, bem como a aferição da temperatura corporal na entrada e higienização frequente das mãos com álcool 70%. No regime de trabalho presencial, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h, permanecerão os servidores “cujas atribuições forem incompatíveis com o regime de teletrabalho ou que por qualquer outra razão não puderem ser desempenhadas neste regime, e que já estejam imunizados”.

Luciano Bispo I

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Luciano Bispo (MDB), entra de licença médica a partir desta sexta-feira (4), para uma cirurgia em São Paulo, devido ao diagnóstico de ‘Neurinoma do acústico’. Quem assume pelo período de 30 dias é o vice-presidente da Alese, deputado Francisco Gualberto (PT).

Luciano Bispo II

Durante os últimos exames realizados no início deste ano pelo presidente foi diagnosticado um ‘Neurinoma do Acústico’, um tumor benigno localizado na parte do ouvido interno e que pode gerar tonturas ou vertigens, além de atingir também a audição.

Luciano Bispo III

O tratamento para o pleno restabelecimento do parlamentar será através do procedimento médico denominado ‘microcirurgia para tumor intracraniano com monitorização neurofisiológica intraoperatória’. O deputado Luciano Bispo após a cirurgia, no dia 08 de fevereiro, ficará internado por cinco dias no hospital Sírio-Libanês, depois por mais cinco em um hotel e, assim que liberado retorna para Sergipe onde permanecerá em repouso até o final da licença médica.

Inove Notícias I

O programa Jornalístico Inove Notícias, com apresentação do radialista Kleber Alves, na rádio Cultura, está comemorando dois anos de presença na programação diária da emissora. “Sou grato ao apoio disponibilizado pelo Padre Marcelo Conceição, que confiou no nosso projeto de informar com independência, respeito ao contraditório e de forma relevante para a sociedade sergipana”, disse o âncora Kleber Alves. O programa Inove Notícias ocorre, de segunda a sexta-feira, das 16 às 18 horas.

Inove Notícias II

Vale destacar a contribuição diária que o diretor de programação da rádio, Marcos Simões, proporciona para a realização do programa. “Assegurando um ambiente confortável na programação para ressaltar o Inove Notícias na grade da emissora”, frisou Kleber. Além dos colaboradores e contribuintes dessa querida emissora, Kleber fez questão de ressaltar a equipe que está comprometida todos os dias com a informação e, o povo generoso de Sergipe que proporciona essa grande audiência. “Obrigado a meu Deus, meus familiares e amigos”, concluiu.

Espaço aberto

A Fundação Renascer continua sendo um “poço sem fundo” com tantas irregularidades, muitas já cantadas “em verso e prosa” por este colunista e outros veículos de comunicação, inclusive com a advertência da Secretaria de Estado da Transparência. O espaço continua aberto para possíveis desmentidos e explicações do presidente Wellington Mangueira, mas o que não é possível é que tantos indícios de ilegalidades continuem sem respostas.

Contrato aditado

Essa semana, conforme consta publicação no Diário Oficial do Estado, a Fundação aditou o contrato recheado de indícios de irregularidades, apontadas pela própria Secretaria de Estado da Transparência. A denúncia fala sobre o pagamento de serviços não prestados, a exemplo de carga horária não cumprida, ticket alimentação para quem não é devido, dentre outras mazelas que contemplam “apadrinhados do presidente”…

Paga, Mangueira!

Para finalizar a coluna externa um apelo ao presidente da Fundação: pague o que é devido aos precisados dos terceirizados de serviços gerais! Enquanto isso vários protegidos de quem comanda a Renascer recebem valores indevidos, chegando inclusive a determinar pagamentos sem cobertura contratual (periculosidade). É uma injustiça deixar pessoas dignas e carentes, sem seus direitos correspondidos! Basta que o presidente coloque o discurso na prática…

De olho na Renascer!

Um deputado estadual já está monitorando alguns abusos cometidos na Fundação Renascer, através de uma empresa terceirizada. A informação é que trabalhadores assalariados estão com dificuldade até para a alimentação. A empresa já recebeu a fatura completa do mês de dezembro, mas os terceirizados só receberam pelo equivalente a 50% do valor devido. O trabalhador atua dois meses para receber a metade de um! O caso deverá ser denunciado em breve…

Clóvis Neto vem aí!

Pré-candidato a deputado estadual, o engenheiro civil e especialista em Segurança no Trabalho, Clóvis Neto, é formado no RenovaBR e conta com a orientação política do avô Clóvis Silveira, e já está percorrendo o interior do Estado, conversando com diversos amigos e lideranças, analisando a viabilidade da construção de um projeto político. Carrega a experiência de inúmeras assessorias técnicas para o governo federal e parlamentares em BSB.

Retrô Games

Essa é para a galera que curte o Retrô Games: no próximo dia 5 será realizada a Primeira Feira de Retrô Games do ano, na Associação de Moradores do bairro Santa Tereza, localizada na Praça das Mães, S/N, no conjunto Santa Tereza (praça da Igreja). Os organizadores explicam que durante a feira serão realizadas vendas, trocas e demonstrações de Games, Action Figuras, além da venda de lanches, estruturas com banheiro e água. Muitos colecionadores estão confirmando suas presenças já. Vale a pena conferir.

