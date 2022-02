MP/SE divulga edital de processo seletivo de estagiários Administração, Pública e Contábeis  

O Ministério Público de Sergipe, por meio da Escola Superior (ESMP), divulgou o Edital nº 01/2022 para o Processo Seletivo de Estágio de Graduação em Administração (incluindo Administração Pública) e Ciências Contábeis para formação de cadastro de reserva. Para participar do processo seletivo, o candidato deverá ser estudante de licenciatura ou bacharelado, em instituição de ensino conveniada, regularmente matriculado e com frequência efetiva.

O estagiário ou a estagiária será remunerado(a) com uma bolsa de complementação educacional (valor R$724,00), auxílio-transporte (valor R$ 130,00) e terá um seguro contra acidentes pessoais. A jornada de trabalho será de 20 horas semanais, distribuídas em 04 horas diárias, de segunda a sexta-feira, dentro do horário de expediente da unidade de lotação.

Inscrições

As inscrições estarão abertas de 24 de janeiro à 10 de fevereiro e poderão ser feitas através de formulário disponível no endereço www.esmp.mpse.mp.br ou clicando aqui. A taxa de inscrição é de R$ 40,00 (quarenta reais), devendo o pagamento ser efetuado até 11 de fevereiro, através de boleto bancário.

O candidato que necessitar de qualquer tipo de condição especial para a realização das provas deverá informar no campo específico no formulário de inscrição.

O processo seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período, a contar da divulgação do resultado final.

As provas serão realizadas em 22 de fevereiro, às 14h, em Aracaju, em local a ser posteriormente divulgado no site da ESMP.

Todas as convocações, avisos, resultados e demais comunicações serão divulgados no endereço eletrônico da Escola Superior do Ministério Público do Estado de Sergipe (www.esmp.mpse.mp.br) ou do Ministério Público do Estado de Sergipe (www.mpse.mp.br).

Edital nº 01.2022 – Processo Seletivo Estagiários de Graduação em Administração, Administração Pública e Ciências Contábeis

