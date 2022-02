Nada ainda está em ordem

Diógenes Brayner – [email protected]

A próxima reunião da base aliada, ainda sem dada marcada, pode ser decisiva já para a escolha do candidato a governador pelo grupo. Adiada inicialmente pela Covid que infectou o pré-candidato Fábio Mitidieri (PSD), agora o encontro do bloco não tem data para realização, com a cirurgia à qual se submete o presidente da Assembleia, Luciano Bispo, na próxima terça-feira. Ainda se pode contar com a situação de Ulices Andrade, que também disputa a sucessão, que pegou Covid, mesmo que a doença tenha se manifestado de forma leve e sem sintomas fortes. A expectativa é de que esse novo encontro para discutir a sucessão, seja imediatamente após o carnaval.

A cirurgia de Luciano Bispo é simples e o deixa livre dia 22. Ele pretende retornar a campo imediatamente, mas a família, amigos e aliados aconselham que ele só volte depois do carnaval, provavelmente na segunda-feira, 07 de março. A reunião então só pode acontecer na primeira quinzena do próximo mês. Como os encontros que não puderam ocorrer ainda não eram para definição de nome, mas para análise do momento, baseado no quadro político que vem sofrendo alterações, certamente a próxima conversa acontecerá já para escolha definitiva do candidato indicado pelo governador Belivaldo Chagas.

Entretanto, já não há tanta pressa como alguns pré-candidatos cobravam antes. Tinha quem apelasse para que fosse antes de janeiro. A base aliada sabe que as convenções devem ocorrer entre 20 de julho e 05 de agosto para escolhas dos candidatos – de governador a deputados – com registro até dia 15 de agosto. Dentro desse calendário eleitoral, caso queira prolongar as conversas, a base tem até depois do São João para a decisão final, embora perca a pré-campanha e afaste nomes que têm de se desligar em abrir para disputar mandato, como é o caso do prefeito Edvaldo Nogueira (PDT). Mas, de qualquer forma, em março podem acontecer mais dois encontros da base, para enfim liberar a fumaça branca que anunciará: “já há candidato”.

O momento ainda é de dúvida e o processo eleitoral vai esquentar, em razão da abertura de janelas, mudanças de partidos, formação de federações via nacional, e toda uma discussão para formação de uma estrutura de disputa por todos os grupos, principalmente por blocos de oposição que estão se formando e devem apresentar majoritários, além do petista Rogério Carvalho, que já é nome absolutamente decidido. Sinceramente há muito que se esperar nas futuras posições, principalmente de segurar tendências políticas dispostas a se manterem unidas, o que não será fácil.

Candidato da base

A fonte é de Brasília: o ex-governador Jackson Barreto (MDB) não deixará o partido, “até porque a sua sigla está bem balançada para apoiar o ex-presidente Lula”.

*** Jackson vai conversar com amigos, com seu grupo, porque não quer abrir mão de disputar o Senado e apoiar Lula, aliás, como ele sempre falou.

*** Jackson está bem sintonizado nas pesquisas e acredita que será o candidato da base… Ou não!

Baleia vira a Sergipe

O presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, e o líder do partido na Câmara Federal, deputado Isnaldo Bulhões, virão a Sergipe para uma conversa com o governador Belivaldo Chagas e o deputado federal Fábio Mitidieri (ambos do MDB).

*** Baleia e Bulhões querem tratar com Belivaldo e Fábio sobre a posição do partido no Estado e, o que é natural, tratar sobre eleições estaduais deste ano.

Fábio explica

O deputado federal Fábio Reis (MDB) admitiu ontem que o partido em alguns Estados tende a apoiar o ex-presidente Lula (PT) para presidente.

*** Fábio acrescentou que o MDB em Sergipe continua com a mesma posição mas participa de conversas.

*** Quanto a Jackson Barreto, a posição já está definida em relação ao voto em Lula.

Eliane Aquino em ordem

Um influente integrante do PT disse ontem que a vice-governadora Eliane Aquino está bem no partido e retornou à normalidade com o grupo ao participar da reunião da Direção Estadual na sexta-feira.

*** Eliane disse, durante a reunião, que está com o projeto de Rogério Carvalho para governador e com o ex-presidente Lula.

*** Eliane é candidata à deputada federal pelo partido, como tem anunciado já há algum tempo.

Valmir com Valdemar

O ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), está com seu grupo em Brasília e ontem teve conversa inicial com o presidente do partido, Waldemar Costa Neto.

*** A agenda marcada é com a direção do PL. Não há nenhuma programação com o presidente Bolsonaro.

Por zap, Francisquinho disse o seguinte: “Já tive uma conversa ontem, hoje teremos mais uma e manhã mais outra. Candidatura majoritária é muita conversa, muita discussão, muito entendimento, mas estamos andando aqui.”

Luciano e cirurgia

O presidente da Assembleia Legislativa, Luciano Bispo (MDB), viaja a Brasília no domingo, se interna no Sírio Libanês na segunda-feira e na terça-feira faz a cirurgia.

*** Passa um dia na UTI, quatro no apartamento, cinco em um hotel e pode retornar a Sergipe na segunda-feira (14).

*** Está querendo reassumir a Assembleia dia 22, mas seus familiares contestam e acham que isso deve acontecer depois do carnaval.

Cidadania encerra

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) diz que “a Executiva do seu partido encerrou reunião sem aprovar indicativo favorável à federação com PSDB, Podemos ou PDT”.

*** – O diretório nacional voltará a tratar da questão mais adiante. Política se faz com construção respeitosa e diálogo, sem imposições ou atropelos, ensina.

Bancada aciona

O senador Rogério Carvalho (PT) informou que a bancada do PT no Senado acionou a Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal para acompanhar investigações e punir assassinos do jovem trabalhador congolês Moïse Kabamgabe.

*** – O imigrante refugiado do Congo foi brutalmente assassinado depois de cobrar o pagamento dos salários atrasados, disse.

Samuel mais feliz

O deputado estadual Capitão Samuel diz que ficou feliz pelo convite feito pelo PSD, Novo Brasil, MDB e PP para ser candidato a Deputado Federal.

*** Samuel acha que o tempo esta reduzido e as candidaturas de Governo e Senado interferem na escolha de partido.

Machado em conversas

O ex-deputado federal José Carlos Machado (DEM) continua conversando, avalia bem sua candidatura e federal e faz previsões das chances de eleição.

*** Tem sido convidado para ingressar em outros partidos, mas é muito vinculado ao DEM e admite que só mais adiante é que se terá uma fotografia real das chapas proporcionais.

Valdevan e Lula

A informação vem via São Paulo: ninguém se assuste caso o candidato ao Senado pelo PT em Sergipe seja o deputado federal Valdevan Noventa (PL).

*** A mesma fonte diz que pode ser por sugestão do próprio ex-presidente Lula.

*** A fonte explicou que o nome de Valdevan pesa não pelo voto que ele tem em Sergipe, mas pelo que conserva no Sindicato em São Paulo.

*** – Não adiante brecarem Valdevan em Sergipe e ele optar por apoiar Bolsonaro em São Paulo, disse a mesma fonte.

Giro pelas redes sociais

Carlão aniversaria – Quem aniversaria hoje é o sergipano Carlão, que trabalha na Câmara Federal e serve ao gabinete do deputado Fábio Henrique. Carlão circula bem nos meios políticos e já atuou junto à maioria dos parlamentares sergipanos em Brasília.

Guilherme Amado – Renata Abreu, presidente do Podemos, afirma que ministros do …STF estão fazendo ameaças para inviabilizar candidatura de Sérgio Moro.

SBT News – Para o ministro Fux, ataques à democracia e à Constituição Federal não terão espaço em 2022.

Silvio Almeida – Um homem negro foi assassinado quando reivindicava direitos trabalhistas e ainda há quem negue que racismo seja relação de poder e que tenha profundos laços com a economia.

Igor Gadelha – Adversários de João Dória tentam capitalizar politicamente em cima de acidente no metrô de São Paulo.

Metrópoles – O presidente sobrevoou as áreas afetadas pelas chuvas em São Paulo, prometeu ajuda aos prefeitos, mas não falou em valores.

O Antagonista – Anvisa aprovou Coronavac para maiores de 6 anos em 20 de janeiro, mas governo federal ainda não comprou novas doses.

Cleomar Almeida – Casal de mulheres obteve na Justiça de Goiás direito de os nomes delas aparecerem no registro de nascimento de bebê, gerado em inseminação artificial caseira.