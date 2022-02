No retorno dos trabalhos, Zezinho Sobral segue engajado para dar mais resultados aos sergipanos

Transparência e eficiência no debate, na elaboração de projetos e na articulação para atender aos anseios do povo sergipano. Assim é o trabalho do deputado estadual Zezinho Sobral (Pode) que, durante todo o mandato, comprova o estilo prático, respeitoso, colaborativo, com posicionamentos firmes que imprimem a renovação na política, dando resultados para os sergipanos de todas as regiões.

“Nosso mandato é participativo, dialogar com a população é prioridade, seja pessoalmente ou pelas redes sociais. Estreitamos os laços com as entidades, cooperativas e associações dos 75 municípios para ouvir as demandas, intermediá-las junto ao poder público e encontrar soluções. Sou do diálogo, da atitude e da ação, prezando sempre pela eficiência, pelo respeito aos pares, à ética e aos sergipanos”, resumiu.

Zezinho Sobral é líder da bancada governista na Alese, é presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar e integra sete comissões: Comissão de Constituição e Justiça (presidente), de Economia, Finanças, Orçamento e Tributação (vice-presidente), e membro das Comissões de Saúde, Higiene, Assistência e Previdência Social; de Educação, Cultura e Desporto; de Agricultura e Meio Ambiente; de Cidadania e Direitos Humanos.

“A Alese acompanha e fiscaliza o Executivo, as ações estaduais, municipais e federais, elabora e cria leis, escuta o povo, vai até onde ele está. É o instrumento de equidade e de controle. É a caixa de ressonância das necessidades do estado e a essência da democracia. Nosso mandato age de forma determinante na formulação e na execução de políticas públicas, na criação de leis”, destacou.

Zezinho Sobral segue defendendo bandeiras como agricultura, agropecuária, saúde, educação, turismo, esporte e desenvolvimento econômico, enfrentando as consequências da pandemia, lutando pelas famílias impactadas pelo coronavírus. “Seguiremos 2022 com o mesmo entusiasmo e empenho dos anos anteriores com muito debate, diálogo e engajamento da sociedade, especialmente pelas redes sociais. Será um ano produtivo do ponto de vista legislativo, com muitos projetos em pauta. Precisamos concluir o Zoneamento Ecológico e Costeiro, visto que foi aprovado o do litoral Sul e precisamos fazer o do Norte e Central, precisamos da Lei das Áreas de Preservação Ambiental (APAs), o projeto de estímulo às Start Ups, entre outros. Seguirei acompanhando os avanços das obras da duplicação da BR 101, das rodovias sergipanas e muitas outras”, pontuou Sobral.

Expectativas e avanços

Durante a abertura dos trabalhos legislativos na Alese, o governador Belivaldo Chagas fez o pronunciamento através de videoconferência, obedecendo aos protocolos de enfrentamento da pandemia do coronavírus. O deputado Zezinho Sobral fez uma avaliação positiva da mensagem do chefe do Executivo Estadual, ressaltando os desafios e avanços durante todo o período.

“A mensagem do governador Belivaldo foi um retrato atual de Sergipe. Ele ressaltou os investimentos deste último ano de administração, destacou que o Estado está saneado e equilibrado, com o pagamento dos servidores em dia, com a retomada da capacidade de investimentos, melhorias nos setores de infraestrutura, saúde, segurança, educação, agricultura e muitos outros. Belivaldo destacou a inauguração do Hospital da Criança, do Centro Especializado em Reabilitação (CER IV), da manutenção de equipamentos de saúde, a assistência dada à população nesta pandemia, com resultados além do esperado”, afirmou Sobral.

Ainda de acordo com Zezinho, “na área de infraestrutura, temos a reabertura da Galeria J. Inácio, a construção da Orla Sul, o andamento das etapas do Avança Sergipe, através do Pró-rodovias com a reestruturação de mais de 400 km de rodovias estaduais, melhoria no abastecimento de água no interior, e muito mais. Tudo isso impacta positivamente na economia, no turismo e no desenvolvimento. Também tivemos êxito em programas voltados para a educação, com reforma das escolas, agilidade de atender as demandas do alunado e dos profissionais, o programa de inclusão digital dos professores da rede estadual e muito mais”.

“Será um ano intenso, de muito trabalho e retornamos agora com a perspectiva de projetos importantes a exemplo do projeto de melhoria do salário dos servidores, com a adequação do novo piso dos professores, e outras proposituras para que possamos atender aos anseios da população sergipana dentro da expectativa que tanto almeja. Estou sempre aberto ao diálogo para intermediar positivamente e buscar soluções ao nosso povo”, complementou Zezinho Sobral.

Ascom Deputado Zezinho Sobral