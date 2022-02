Oficiais superiores da PM e BM entregam manifesto de apoio ao Movimento Polícia Unida

Na tarde desta terça-feira (01), os oficiais da Polícia Militar e Bombeiros Militares de Sergipe estiveram reunidos na ASSOMISE – Associação dos Oficiais Militares de Sergipe. Em pauta, reestruturação da carreira Militar, atendendo ativos e inativos.

O mediador do encontro foi o presidente da Assomise, e um dos líderes do Movimento Polícia Unida, Cel Adriano Reis, fez um relato da reunião ocorrida na semana passada com a cúpula da Secretaria de Segurança Pública de Sergipe, sec. João Eloy, superintendente Executivo da SSP, Cel Andrade, comandante Geral do Corpo de Bombeiro, Cel Alexandre e comandante Geral da PM – Cel Marcony Cabral e o Delegado Geral Thiago Leandro com os representantes das associações PM/BM e Sindicato dos Policiais Civis – SINPOL e Associação dos Delegados Polícia Civil de Sergipe – ADEPOL.

Logo após, os presentes tiraram suas dúvidas e discutiram os pontos de anuência e discordância das propostas que atenderiam todo corpo das forças de segurança pública e salvamento do Estado de Sergipe.

O ponto alto do evento foi a entrega do MANIFESTO PÚBLICO DOS OFICIAIS SUPERIORES DA PM/BM DE SERGIPE, ao cel Adriano Reis, dando apoio incondicional ao Movimento Polícia Unida, sendo assinado por 164 tenentes Coronéis e Majores Militares, correspondendo a 76% do oficialato das duas corporações PM/BM.

Representante dos tenentes e capitães da PM/BM, cap Ezequiel informou que o manifesto destes oficias já está sendo preparado, dando apoio incondicional ao Movimento Polícia Unida.

ASSCOM/ASSOMISE