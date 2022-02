Palanques paralelos já estão montados

Por Adiberto de Souza *

Antes de a campanha eleitoral deste ano começar pra valer, os sergipanos assistirão verdadeiros comícios nas tribunas dos parlamentos e em algumas rádios. Com o reinício das atividades parlamentares nesta quarta-feira, deputados e vereadores pré-candidatos vão usar as tribunas da Assembleia e das câmaras municipais para se autoelogiarem, fazer promessas e, naturalmente, descer a madeira nos adversários. Por sua vez, certos locutores com pretensões eleitorais usarão os microfones das emissoras com o mesmo objetivo. Ressalte-se que em alguns casos, o rádio será usado por pistoleiros nem sempre intelectuais a serviço de políticos sem escrúpulos. Ao cidadão, cabe separar o discurso parlamentar, focado nos problemas do estado, dos bolodórios comuns aos pré-candidatos. Também deve mudar de estação quando perceber que o falastrão ao microfone não passa de um energúmeno a serviço de velhos e ultrapassados coronéis. Só Jesus na causa!

Jagunços fuleiros

E Cristhiane Brasil (PTB), filha de Roberto Jefferson, presidente de honra do PTB, mandou dizer ao deputado estadual petebista Rodrigo Valadares que não tem medo dos jagunços dele. A reação da moça ocorreu depois que o parlamentar sergipano ofereceu à então presidente nacional do partido, Graciela Nienov, “dois jagunços bons” para resolver os problemas no diretório paulista. “Preste atenção Rodrigo Valadares: para de ameaçar as pessoas. Tome vergonha na cara e saia logo daí”, ordenou Cristhiane. Será que essa briga interna do PTB vai acabar na bala. Home vôte!

Volta ao batente

Após merecidas “férias”, os vereadores de Aracaju retornam ao batente nesta quarta-feira. Estão na pauta da sessão os vetos ao orçamento 2022, encaminhados pela Prefeitura. Segundo a diretoria de comunicação da Câmara, devido ao aumento de casos de gripe e da covid-19, o acesso ao plenário está restrito apenas aos parlamentares e assessores. Os trabalhos legislativos podem ser acompanhados pela TV Câmara Aracaju ou através do YouTube do parlamento municipal. Então, tá!

Dentro dos conformes

A empresa Augusto Produções enviou à coluna uma nota sobre a realização da prévia carnavalesca marcada para o próximo domingo, na Orla de Atalaia. A festa será animada pelo Bloquinho do Bell, o grupo É o Tchan! e a cantora Maysa Reis, além do show de música eletrônica da deejay Gessana Shakti. Segundo a empresa, “o evento está seguindo o decreto governamental e dentro das limitações de público e todos os protocolos sanitários e de segurança”. Quem conhece a experiência da Augusto Produções não duvida de sua capacidade em organizar prévias carnavalescas.

Mostrando força

Ainda sem saber qual cargo disputará nas próximas eleições, o ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), está em Brasília conversando com a cúpula do partido. O fidalgo levou na bagagem o atual gestor itabaianense, Adailton Sousa (PL), o deputado estadual Talysson de Valmir (PL) e outros políticos menos votados, visando exibir a sua força ao manda chuva do PL, Valdemar Costa Neto. Aliás, depois que o presidente Bolsonaro (PL) sugeriu que Francisquinho dispute o governo de Sergipe, ele aumentou a disposição de encarar o desafio, porém quer resolver alguns detalhes com Costa Neto antes de colocar o time em campo. Marminino!

Assédio incentivado

Cerca de 51% dos brasileiros dizem que filmes e programas televisivos incentivam o desrespeito e o assédio a mulheres em ambientes de trabalho. Cerca de 73% acreditam que as mulheres são mostradas de maneira exageradamente sexualizadas no cinema e na TV, “reduzidas a seios e bundas”, com poucas roupas e pouco inteligentes. Feita pelo Instituto Geena Davis, a pesquisa revela que 63% dos entrevistados se preocupam com os padrões de beleza mostrados no cinema e na televisão, por serem irreais. Danôsse!

Falta de respeito

O Sindicato dos Jornalistas de Sergipe e a Federação Nacional da categoria divulgaram uma nota condenando o jornal Correio de Sergipe por ainda não ter pago os salários de dezembro aos seus profissionais de imprensa. “É inadmissível que este tipo de conduta administrativa permaneça gerando sucessíveis impactos financeiros na vida dos jornalistas que, por esta empresa, doam as suas respectivas qualificações profissionais”, afirma a nota. As duas entidades prometem “adotar as devidas medidas jurídicas a fim de garantir aos jornalistas o que é seu de direito”. Crendeuspai!

Cidadania rachado

Reunida ontem, para definir se participa de uma federação com outros partidos, a cúpula do Cidadania rachou ao meio. Uma banda quer se juntar com o PSDB e o Podemos, enquanto a outra defende a pré-candidatura à Presidência do senador Alessandro Vieira. Como não chegaram a um acordo, os cidadanistas marcaram para o próximo dia 15, uma nova reunião com o mesmo objetivo. Segundo Alessandro, formar uma federação partidária “a toque de caixa só interessa a São Paulo e Pernambuco”. Segundo ele, a presidência do Cidadania não pode impor uma federação sem regras claras. Cruze

Novo Hino

Nunca mais se falou na possibilidade de substituir por outro o atual Hino de Sergipe (Alegrai-vos Sergipanos). A proposta de mudança foi apresentada pelo membro da Academia Sergipana de Letras, professor Joubert Uchôa. Segundo o acadêmico, o atual hino ficaria para homenagear a Independência do Estado e, para o lugar dele, seria escolhido um outro através de concurso público nacional. Caberá ao governo estadual decidir se acata a sugestão do acadêmico e promove o concurso. Aguardemos, portanto!

Assembleia precavida

Nesta quarta-feira, a Assembleia retoma as sessões plenárias cumprindo todos os procedimentos e regas para evitar a infecção e a propagação da covid-19. O uso de máscara e álcool em gel continua obrigatório e o acesso às dependências do Legislativo está restrito a deputados, servidores da Casa e bancários que trabalham no posto de serviço do Banese. Também está suspenso o atendimento presencial ao público externo nas dependências da Alese e o acesso à imprensa permanece restrito. Aff Maria!

Salve a rainha das águas

Neste 2 de fevereiro se festeja Iemanjá, a Rainha das águas, mãe de todas as cabeças e madrinha dos pescadores. Em Aracaju, grupos afro-religiosos se reuniam em vários pontos da cidade para homenagear o orixá. Depois, vão às margens do rio Sergipe e à Orla de Atalaia depositar oferendas à santa, como espelhos, joias, comidas, perfumes e outros objetos. Supimpa!

Patinhos na lagoa

O calendário da parede exibe nesta terça-feira um fato inusitado: hoje é 2 do 2 de 2022. Para quem não acredita em crendices não é nada, não é nada e não é nada mesmo! Para quem ver superstição em tudo, porém, estes cinco “patinhos na lagoa” têm grande significado nesse imenso espaço sideral. Credo! Pelo sim e pelo não, é melhor não vacilar com tantos números iguais juntos. Como dizem por aí, “no creo en brujas, pero que las hay, las hay”. Pé de pato mangalô três vezes!

Recorte de jornal

Publicado na Tribuna de Aracaju, em 1º de dezembro de 1932.

* É editor do Portal Destaquenotícias