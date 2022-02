Paralisação dos rodoviários entra no segundo dia na Grande Aracaju; veja as linhas afetadas

A paralisação dos rodoviários das empresas Progresso, Tropical e Auto Paraíso, que fazem parte do transporte coletivo da Grande Aracaju, continua nesta terça-feira (01). Os trabalhadores rodoviários continuam mobilizados para cobrar salários atrasados, férias atrasadas, além da revisão de salários sem aumento há dois anos.

A paralisação deixa 125 ônibus sem rodar, muitos deles em parte da Avenida Marechal Rondon, que liga a capital à cidade de São Cristóvão. Com isso, a aglomeração e filas se multiplicam nos pontos de ônibus e terminais de integração da região metropolitana.

Com a retirada, a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) informou que as demais concessionárias que atuam no serviço remanejaram carros extras para suprir a demanda.

De acordo com o Grupo Progresso, os salários dos rodoviários ainda não foram pagos devido a um bloqueio judicial ocorrido nas contas da empresa e que medidas judiciais cabíveis já foram adotadas para que esses recursos sejam liberados para pagamento, mas ainda não houve retorno judicial quanto à tentativa de liberação do recurso.

Já o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Município de Aracaju (Setransp) disse, em nota, que “essa situação é uma consequência da realidade de desequilíbrio econômico vivido pelo setor de transporte, que durante esses últimos dois anos de pandemia acumulou débitos e aumento de custos, enfrentou uma dura queda de receita e continua não contando com nenhum aporte extra tarifário”.

O Setransp também buscou junto ao governo do Estado a redução da alíquota do diesel utilizado pelas empresas do setor.

O Grupo Progresso informa as linhas operadas pelas três empresas e que estão afetadas pela paralisação.

Confira:

001 – A FRANCO / BUGIO

0010 D.I.A./ZONA OESTE

0041 AQUARIUS / CENTRO

0072 BARRA DOS COQUEIROS / CENTRO

0073 ATALAIA NOVA / MERCADO

0074 UNIT / CENTRO

0075 LITORAL NORTE / MERCADO

0076 BARRA DOS COQUEIROS / MERCADO

031 – EDUARDO GOMES / DES. MAYNARD

0311 RITA CACETE/ZONA OESTE

0312 PEDREIRA/ZONA OESTE

033 – TERM. RODOVIÁRIO / DES. MAYNARD

034 – TERM ROD. / LOURIVAL BATISTA

035 – TERM. RODOVIÁRIO / N. SANEAMENTO

0413 AQUARIUS / D.I.A.

0414 MARIVAN / D.I.A.

0506 17 MARCO / ZONA SUL VIA AEROPORTO

060 PADRE PEDRO / CAMPUS

070 SANTA MARIA / CAMPUS

071 – ATALAIA NOVA / CENTRO

0711 D.I.A / NOVA SANEAMENTO

1001 CORUJAO 01

200 1 – CIRCULAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO 01

301 – LUIZ ALVES / Z. OESTE

307 – SÃO CRISTÓVÃO / ZONA OESTE

310- TERMINAL RODOVIÁRIO/ SHOPPING RIOMAR

401 – INÁCIO BARBOSA / UNIT / DIA

402 – SANTA LÚCIA / DIA

4021 SANTA LUCIA / D.I.A. 01

4023 SANTA LUCIA / D.I.A. 03

404 – CAIPE NOVO / D.I.A.

405 – 17 MARÇO/D.I.A VIA MARIVAN

406 – ALOQUE / DIA

407 – PADRE PEDRO / DIA

408 PARAISO SUL / D.I.A.

408-1 PARAÍSO SUL / D.I.A. 01

408-2 PARAÍSO SUL / D.I.A 02

501 – POV. SÃO JOSÉ / ZONA SUL

503 – CONJ. BEIRA MAR / ZONA SUL

504 – AQUARIUS / Z SUL

600 1 – CIRCULAR PRAIAS 1

600 2 – CIRCULAR PRAIAS 2

612 SÃO CARLOS / MERCADO

703 – AUGUSTO FRANCO / SIQUEIRA CAMPOS

706 – SANTA LÚCIA / RIO DE JANEIRO

707 – DIA / CASTELO BRANCO

708 – BAIRRO AMÉRICA / CENTRO

710 – D.E.R / VENEZA

717- MOSQUEIRO / CENTRO

801 LUIZ ALVES / CAMPUS