Polícia Militar localiza caminhão abandonado em Arauá

Nesta segunda-feira, militares do 6º BPM localizaram um caminhão abandonado após tentativa de assalto com motorista feito de refém, no Povoado Progresso, na cidade de Arauá.

A PM foi informada por populares, via telefone, que na zona rural da cidade havia um caminhão aparentemente abandonado. Imediatamente, a equipe Iguana 11 foi até o local indicado e encontrou o veículo informado. O motorista também foi encontrado lá, e relatou aos policiais que tinha sido vítima de um sequestro na noite anterior, ainda na cidade de Umbaúba, e que os quatro homens que praticaram o assalto, estavam armados e mantiveram ele refém, amarrado com cordas, durante o percurso que fizeram com o caminhão.

Os suspeitos tentaram desativar o sistema de rastreamento do veículo, mas não conseguiram, o que fez com que o caminhão fosse bloqueado automaticamente. Diante da impossibilidade de seguir viagem, os homens decidiram abandonar o veículo, que estava carregado com materiais de limpeza.

Segundo a vítima, os suspeitos não levaram nada do caminhão, somente alguns de seus pertences pessoais, como um relógio, uma aliança de ouro e a quantia de R$ 1700,00 em espécie. Disse ainda que eles estavam em um Ford Fiesta verde, e que anunciaram o assalto num posto de combustíveis.

O motorista foi levado à delegacia para fazer o boletim de ocorrência, e assim, fossem iniciadas as investigações sobre o caso.

Fonte: Ascom PM/SE