Prefeito Edvaldo Nogueira abre os trabalhos legislativos da Câmara Municipal de Aracaju

Em sua mensagem aos parlamentares, o gestor destacou os avanços da cidade e elencou as ações que levarão a capital ao desenvolvimento

O prefeito Edvaldo Nogueira abriu, nesta quarta-feira, 2, os trabalhos legislativos da Câmara Municipal de Aracaju. Na primeira sessão ordinária do ano, que ocorreu de forma presencial, o gestor da capital sergipana reafirmou os compromissos firmados com os aracajuanos e destacou que o segundo ano do seu atual mandato será pautado “pela responsabilidade, transparência e competência para seguir colocando Aracaju no caminho do desenvolvimento e construir um futuro cada vez melhor para a cidade”.

“É motivo de grande satisfação poder fazer a abertura dos trabalhos legislativos de forma presencial. Me alegra poder estar aqui e olhar nos olhos de cada um de vocês para reafirmar a minha disposição ao diálogo e à construção conjunta dos grandes avanços para a nossa cidade e das melhorias para o povo aracajuano. A caminhada em 2021 não foi fácil. O primeiro ano da nossa atual administração foi cheio de desafios, sobretudo porque a pandemia não deu trégua. Ao mesmo tempo em que enfrentamos uma nova – e mais agressiva – onda do novo coronavírus, vimos despencar os repasses federais, o que exigiu de nós esforços ainda maiores, criatividade e capacidade gestora para lidar com as dificuldades”, afirmou.

Ao falar da pandemia, o prefeito ressaltou que, apesar da queda no volume de recursos repassados pelo governo federal para o enfrentamento, a gestão “fez o que foi preciso para não deixar a população desassistida”. “Enquanto em 2020, a União repassou R$ 74,6 milhões para o enfrentamento à pandemia, em 2021, as receitas recebidas foram de R$ 17,8 milhões, mesmo com um aumento das despesas, que superaram a marca dos R$ 44 milhões”, pontuou, continuando.

“Tivemos que investir mais de R$ 20 milhões com recursos próprios, mas asseguramos aos aracajuanos atendimento digno e uma ação contra a covid-19 que foi referência para o Brasil, tendo como resultado uma das menores taxas de mortalidade provocada pela doença no país. Mesmo agora, quando a variante Ômicron faz explodir a quantidade de casos, os índices de hospitalizações e mortes seguem em patamar muito inferior aos que vivenciamos em 2020 e em 2021, graças à vacinação e a todas as medidas preventivas e restritivas que tomamos”, enalteceu.

Edvaldo destacou que a execução de uma campanha de vacinação “exitosa”, foi um dos principais motivos para a conquista de tal feito. “A dose de esperança injetada em cada cidadão trouxe a luz para acreditarmos em dias melhores. Mais de 1 milhão e 100 mil doses da vacina contra a covid-19 foram aplicadas nos braços dos aracajuanos. 86% dos nossos cidadãos, acima dos 12 anos, estão imunizados com as duas doses. Há ainda um contingente de 172 mil pessoas que já receberam a dose de reforço, enquanto avançamos na imunização das crianças acima dos 5 anos de idade”, afirmou.

O gestor apontou, também, as ações de proteção social, como o lançamento do Auxílio Municipal Emergencial, que beneficiou mais de cinco mil famílias com a concessão de benefício no valor de R$ 600; a distribuição de cestas básicas, através dos equipamentos da Prefeitura, e dos kits de alimentação escolar para os alunos da rede municipal, além do lançamento do projeto “Florir”, para o enfrentamento à pobreza menstrual. Os esforços da administração municipal para o retorno seguro das aulas presenciais nas escolas do município também foram destacados por Edvaldo.

Em sua mensagem, o prefeito também fez um balanço das ações realizadas em 2021, que tiveram como guia o Planejamento Estratégico, e enfatizou o grandioso volume de recursos conquistados para a cidade – R$ mais de 600 milhões – que será destinado para importantes obras, através do programa “Aracaju Cidade do Futuro”, como a drenagem do Rio Poxim, para pôr fim aos alagamentos do bairro Jabotiana, e a urbanização da Zona de Expansão. Edvaldo destacou, ainda, o empenho da administração municipal para continuar combatendo a pandemia “com máxima eficiência” e para avançar na imunização dos aracajuanos.

Plano Diretor

O gestor também apontou os projetos para o futuro da cidade, tendo como um dos pilares a sustentabilidade. Entre as iniciativas que levarão Aracaju ao desenvolvimento, Edvaldo destacou o Plano Diretor, cuja revisão foi retomada em 2021. O gestor reforçou a importância do plano para a capital e o importante papel que a Câmara desempenhará, quando for analisar o projeto. “É uma responsabilidade compartilhada com o futuro da cidade”, disse.

“A discussão da política de ocupação ordenada da cidade, da preservação ambiental e do desenvolvimento urbano ganharam as ruas e as redes. Realizamos audiências públicas presenciais em todas as regiões da cidade e disponibilizamos, no ambiente digital, o plano para que todos pudessem contribuir com o tema. O projeto passa, agora, pela análise das propostas e em breve será entregue a esta Casa Legislativa”, frisou.

O prefeito elencou, ainda, as grandiosas obras já em execução na cidade, como a construção da primeira maternidade pública municipal, prestes a ser inaugurada, e a modernização de todo o parque de iluminação pública da cidade com lâmpadas de led, além dos inúmeros projetos iniciados, entre eles a construção do conjunto habitacional Mangabeiras Irmã Dulce dos Pobres, para o qual estão sendo destinados R$ 124 milhões. À lista de realizações, Edvaldo acrescentou, também, o projeto “Aracaju Mais Verde”, cujo foco é aumentar a cobertura e qualidade da arborização urbana da capital e que contou com o plantio de mais de 4 mil mudas na cidade.

“Aracaju se transformou, mais uma vez, em um grande canteiro de obras, com projetos finalizados e em andamento que somaram um investimento de mais de R$ 247 milhões. Finalizamos 32 obras, como a construção e reforma de praças, construção e reforma de escolas e Unidades Básicas de Saúde, e iniciamos e demos prosseguimento a outras 33 obras, que impactaram de maneira positiva a economia local e geraram muitos empregos. Trabalhamos pela Saúde, pela Educação, pela Mobilidade Urbana e pela infraestrutura da cidade, tudo isso, sem descuidar do meio ambiente”, afirmou.

Edvaldo se comprometeu em continuar trabalhando pela capital “com coragem, honestidade e lealdade”. “Os desafios que virão ao longo deste ano podem até ser novos, mas os valores que me norteiam são imutáveis. Cada um deles foi cultivado em mim, por minha mãe, Dona Lourdes, e eu os guardo com apreço e os exerço em todos os âmbitos da minha vida. Agradeço a Deus por ter chegado até aqui e entrego nas mãos dele cada um dos passos que darei a partir de agora”, assegurou.

O prefeito agradeceu ainda o apoio e disposição dos vereadores para a votação dos projetos que contribuem para a transformação de Aracaju. “O apoio de cada vereador foi fundamental e revela a coerência de parlamentares que foram escolhidos para representar o povo e que, de tal forma, priorizam a população”, enfatizou Edvaldo, estendendo o agradecimento à vice-prefeita, Katarina Feitoza. “Uma amiga, companheira de todas as horas, uma vice-prefeita muito atuante, que não poupa esforços e está sempre presente no dia-a-dia da cidade, somando forças para vencermos as batalhas que surgem na nossa jornada”, reiterou.

