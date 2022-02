Prefeitura orienta sobre prevenção e atendimento para acidentes com escorpiões

A alta na temperatura torna alguns ambientes propícios para a propagação de animais peçonhentos, como os escorpiões. Neste sentido, a Prefeitura de Aracaju, por intermédio do Centro de Controle de Zoonoses da Secretaria Municipal da Saúde (CCZ/SMS), orienta sobre como evitar acidentes com esses animais.

Em 2021, o CCZ atendeu a 471 solicitações de usuários envolvendo animais peçonhentos. Desse total, as solicitações para ocorrências com escorpiões correspondem a 34,1%, com 161 atendimentos realizados ano passado. Entre janeiro e dezembro de 2021 foram 683 notificações de acidentes por animais peçonhentos.

De acordo com o supervisor de endemias do CCZ, José Bonfim Oliveira, durante todo o ano a Prefeitura atua com o trabalho preventivo, orientando a população sobre como prevenir acidentes desse tipo, bem como realiza as visitas domiciliares por solicitação dos usuários. “Fazemos esse trabalho de campo e nas Unidades Básicas de Saúde o cidadão que sofrer algum acidente com animal peçonhento, como o escorpião, recebe o devido atendimento”, explica.

Segundo os dados do Centro de Controle de Zoonoses de Aracaju, muitos acidentes são registrados em situações rotineiras, como ao manusear uma gaveta, caixas, no uso de calçados ou até mesmo ao trocar de roupas. “É importante que as pessoas, principalmente as que têm crianças pequenas em casa, se atentem a essas situações e verifiquem essas peças antes de utilizá-las”, orienta José Bonfim.

Nos casos de picada por escorpião, a orientação é que a pessoa lave o ferimento com água e sabão e busque atendimento na Unidade Básica de Saúde mais próxima. “Na UBS, o paciente recebe o soro antiescorpiônico. Importante alertar a população para que, sempre que possível, capture o escorpião de forma segura e o coloque em um frasco. Esse animal será encaminhado para análise no CCZ, para que possamos fazer o monitoramento das espécies que surgem nessas ocorrências”, ressalta o supervisor de endemias.

Cuidados

O escorpião é um animal peçonhento que não se alimenta de sangue humano, o que torna a sua picada uma forma de defesa. Manter sempre ambientes limpos e organizados, incluindo ralos e bueiros, evitar madeiras e entulhos amontoados nos quintais ajudam a evitar a propagação desse e de outros animais peçonhentos.

Centro de Zoonoses

As pessoas residentes em Aracaju que identificarem a presença de escorpiões ou a propagação de outros animais peçonhentos podem entrar em contato com o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) pelo telefone (79) 3179-3565.

Foto: Ascom SMS