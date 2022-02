Prefeitura prorroga inscrições para cursos profissionalizantes ofertados em parceria com o Senai

Prazo foi ampliado para que todas as vagas sejam preenchidas antes do início das aulas

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Assistência Social, prorrogou até esta quinta-feira, 3, as inscrições para os cursos profissionalizantes que estão sendo ofertados em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) para que todas as vagas sejam preenchidas.

De acordo com a secretária da Assistência Social de Aracaju, Simone Passos, a prorrogação do prazo dá mais uma oportunidade para quem ainda está em busca da capacitação profissional.

“São cursos muito importantes e que, com certeza, farão a diferença na vida de muitos jovens que buscam a capacitação para a inserção no mercado de trabalho. É importante que os interessados aproveitem essa oportunidade e procurem os Cras para realizar a inscrição, pois se trata de uma excelente parceria com o Senai que leva aos nossos usuários qualificação profissional”, destaca a secretária Simone Passos.

Os cursos são para alunos a partir dos 16 anos e as aulas serão ministradas nos períodos matutino e vespertino. É importante ressaltar que as inscrições podem ser feitas das 9h às 15h30 nos Centros de Referência da Assistência Social (Cras) Risoleta Neves, do bairro Cidade Nova, Rosa Emília, do Santa Maria, e João de Oliveira Sobral, do Santos Dumont. O início das aulas está previsto para o dia 7 deste mês.

Segundo a secretária-adjunta, Selma França, a oferta dos cursos, fruto da parceria, é fundamental no âmbito da qualificação profissional.

“Estamos prorrogando o prazo para que todas as vagas sejam preenchidas e os cursos tenham início com as turmas fechadas. É uma oportunidade ímpar para aqueles que querem ingressar no mercado de trabalho ou se tornar um empreendedor. Todos os cursos possuem certificados válidos em todo o Brasil e, além disso, os alunos terão todo suporte necessário durante as aulas”, destaca a secretária adjunta.

No total, cinco cursos estão sendo ofertados, e ainda tem vagas abertas para os cursos de: Eletricista Automotivo; Produtor de derivados de leite; Produtor de embutidos e defumados; e Costureiro industrial de moda feminina em tecido plano. Todos de forma gratuita e com carga horária de 160h.

Documentação necessária

Para se inscrever o candidato deve comparecer a um dos Cras citados que seja mais próximo de sua residência portando os documentos necessários. Menores de 18 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis (estes devem apresentar documentação original e cópia).

Documentação necessária para inscrição (original e cópia)

– RG;

– CPF;

– Comprovante de residência recente;

– Comprovante de escolaridade;

– Apresentação da Folha Resumo do CadÚnico para comprovação do Número de Identificação Social (NIS).

Ascom / Assistência Social