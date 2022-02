PRF apreende 30 Pacotes de Haxixe no município de Itabaiana

Na manhã desta terça-feira (01), no km 50 da BR-235, no município de Itabaiana/SE, a PRF apreendeu três quilos de haxixe que estavam escondidos em um automóvel.

A partir de uma denúncia anônima feita através do telefone 191, número de emergência da PRF, os policiais fiscalizaram um veículo HYUNDAI/HB20S com placas de Sergipe. O nervosismo apresentado pelos dois ocupantes despertou suspeitas na equipe, que realizou buscas veicular e pessoal. No carro foram encontrados 30 pacotes de haxixe, resina extraída da seiva da planta da maconha, totalizando três quilos do entorpecente. Questionados, os abordados disseram aos policiais que receberiam R$ 5 mil pelo transporte da droga, que partiu de Belém/PA com destino à Aracaju/SE.

Diante dos fatos, a dupla foi conduzida à Polícia Civil do município. Estima-se que a ocorrência cause um prejuízo ao narcotráfico da ordem de R$ 36 mil.

Fonte e foto PRF