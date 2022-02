Projeto Sesc Juventudes abre inscrições gratuitas em Sergipe

Estão abertas as inscrições para o Projeto Sesc Juventudes. A iniciativa visa fortalecer a rede de proteção à adolescentes que necessitam de apoio sócio assistencial. O projeto é voltado para jovens na faixa etária entre 12 e 18 anos, que apresentem vulnerabilidade econômica. Ele foi implantado em comunidades periféricas de Aracaju e nos municípios de Nossa Senhora do Socorro e Indiaroba.

De acordo com a diretora regional do Sesc, Aparecida Farias, na conjuntura atual de crise do trabalho a juventude tem se tornado uma demanda social urgente, que requer de modo expresso a somação de esforços entre diversos segmentos da sociedade, no sentido de criar oportunidades para esta faixa etária, especialmente se consideramos os aspectos que a vitimizam: baixa renda, inserção precoce no mercado de trabalho, abandono dos estudos, falta de qualificação profissional, trabalho precário e informal, elevado índice de homicídios, baixa autoestima, relações familiares, baixa qualidade do ensino e cotidiana exposição às drogas e à violência.

Diante desse contexto o Projeto Sesc Juventudes surge com a missão de fomentar o protagonismo juvenil, o exercício da cidadania e a participação comunitária por meio de diversas atividades socioeducativas, que buscam a melhoria da qualidade de vida dos participantes, através de atividades que serão ofertadas gratuitamente pelo Sesc nas áreas de cultura, lazer, saúde, educação e assistência. “Essas atividades são pensadas a partir das demandas apresentadas pelos jovens, a exemplo da origem do Coral Sesc Juventudes, Orquestra Jovem, Banda Marcial Sesc, além de outras atividades de formação coletiva”, destacou a diretora.

As inscrições vão até o dia 28/02, nas Centrais de Relacionamento do Sesc, gratuitamente. Mais informações (79) 3216-2727.

Foto assessoria

Por Maria Aparecida Freire Onias