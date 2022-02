Santana do São Francisco lança programa de matrículas com incentivo

A Prefeitura Municipal de Santana do São Francisco iniciou o período de matrículas na Rede Municipal de Ensino com o lançamento de um programa que visa o incentivo às famílias com menor capacidade aquisitiva. O PAES (Programa de Assistência ao Estudante Santanense) garantirá R$ 50,00 no ato da matrícula e mais R$ 50,00 a cada trimestre para o estudante público.

Um dos objetivos do programa é o combate à evasão escolar, além de melhorar diretamente o índice educacional no município do Baixo São Francisco. De acordo com a secretária municipal da Educação, Thallyta Fernanda, o programa beneficiará estudantes da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e do EJA (Educação de Jovens e Adultos).

“Tenho certeza de que iremos avançar na educação da nossa população. O PAES é um projeto completo, que além de ajudar financeiramente as famílias, atua com contrapartidas relacionadas à situação social, à frequência escolar e à aprendizagem desses alunos”, destacou a secretária.

Para o prefeito Ricardo Roriz, idealizador do projeto, a concretização do PAES em Santana do São Francisco é a realização de um sonho antigo. “Desde que me afastei da gestão de Santana e decidi que voltaria a concorrer ao cargo, sonhei com esse projeto. Hoje tenho muita alegria em anunciar à população que estamos atuando em duas frentes: combate à pobreza e combate ao analfabetismo”, concluiu o gestor.

Por Daniel Rezende / Innuve Comunicação