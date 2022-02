Saúde alerta sobre cuidados com a Dengue, Chikungunya e Zika

A instabilidade do tempo pode contribuir para a ocorrência de muitas doenças. Nesse período em que a variação climática oscila entre momentos de muito calor e chuva em Sergipe, o mosquito transmissor da Dengue, Chikungunya e Zika encontra o ambiente propício para a sua proliferação. Para evitar o aumento do vetor e, consequentemente, da doença, a Secretaria de Estado da Saúde (SES), orienta que a população deve redobrar alguns cuidados.

De acordo com a gerente de Endemias da SES, Sidney Sá, é necessário que a população sergipana evite o acúmulo de água parada nas lavanderias, tanques, caixas d’água, vasos de plantas e em outros locais que possam ser um criadouro do mosquito, como o reservatório de água da geladeira.

“É muito importante redobrar os cuidados agora no início do ano. O nosso verão vem com muitas chuvas, chuvas essas que só ocorrem no começo do dia ou no final do dia, e o resto do dia permanece com muito sol, então é importante que a população fique em alerta em relação a presença do mosquito, faça aquela tradicional fiscalização em sua casa, nos reservatórios de água, para que fiquemos no controle da situação do Aedes aegypti”, salienta Sidney Sá.

Segundo as informações disponibilizadas pelo último Boletim epidemiológico publicado em novembro pela SES sobre as arboviroses, que analisa de 03 de janeiro a 06 de novembro, as confirmações para dengue foram 595, 2.535 pessoas tiveram Chikungunya e 277 foram as confirmações de casos de Zika.

Além dos cuidados por parte da população, a SES segue realizando as ações de combate ao mosquito, utilizando o carro fumacê. “Assim que cessaram as chuvas de inverno, em 2021, trabalhamos intensamente com o uso do carro fumacê naqueles municípios que sinalizaram o índice elevado na questão do vetor. Em virtude justamente da pandemia e da dificuldade de trabalharmos nas residências, por causa dos protocolos sanitários intensificamos o uso do fumacê. Para isso, também observamos se em cada território estava havendo o crescimento de casos e o indicador etimológico, que é a presença do vetor. Mas os municípios já estão retornando as atividades rotineiras com a visita dos agentes casa a casa”, disse.

A gerente de endemias ainda enfatiza que a população tem um papel crucial no combate ao mosquito. “A Dengue e as demais arboviroses são doenças que podemos prevenir tomando os cuidados para que o mosquito não se prolifere. A população é uma grande parceira nossa para contribuir no controle do vetor e dessa forma conseguiremos uma diminuição cada vez maior das arboviroses em Sergipe”, finaliza.

Fonte e foto SES