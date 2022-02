Sávio parabeniza prefeitura por nova creche no bairro Siqueira Campos

O vereador Sávio Neto de Vardoo (PSC) participou nesta terça-feira, da entrega de uma grande obra para a educação de Aracaju. Se trata da Creche e EMEI Ana Luiza Mesquita Rocha, no bairro Siqueira Campos.

Para o vereador Sávio, membro da Comissão de Educação da CMA, mais uma ação que vai fortalecer a qualidade do ensino de centenas de crianças do bairro. “Quando a gente presencia a entrega de um espaço como esse, a gente sabe que aqui serão formados homens e mulheres para um futuro de oportunidades. Não é apenas muro, tijolo e cimento, mas são crianças que serão impactadas com uma educação melhor”, celebrou o parlamentar.

Investimentos

Fruto de um investimento total de R$ 592.241,90, com recursos próprios da Prefeitura, a creche foi totalmente reconstruída e passou a contar com sala de leitura, refeitório, área de serviço com lavanderia, depósito de material de limpeza, banheiros infantis e adultos adaptados para pessoas com deficiência, secretaria e almoxarifado. A obra também incluiu a ampliação de três berçários, com inclusão de banheiros infantis dentro de cada um com área para banho; de depósitos; e da cozinha.

Por Marcos Simões

Com informação da PMA