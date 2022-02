Sead firma parceria que beneficia servidor público de Sergipe

Visando proporcionar uma redução no valor da mensalidade para servidores públicos do Estado de Sergipe que desejarem aprender a língua francesa, a Secretaria de Estado da Administração (Sead), por meio da Escola de Governo, firmou nesta terça-feira (2) uma parceria com a Aliança Francesa.

Com o acordo firmado, o servidor público do Estado que se interessar em aprender francês terá 20% de desconto na mensalidade do curso que começa no próximo dia 19 de fevereiro. A validade será de um ano.

Participaram da reunião que firmou a parceria a presidente da Aliança Francesa, Ildete Soares Caldas; o diretor Carlos Hermínio de Aguiar Oliveira e o coordenador pedagógico e professor, Bruno Guimarães. Assim como a diretora da Escola de Governo, Daiane Invenção.

Fonte e foto assessoria