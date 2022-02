Sergipe recebe novas doses de Coronavac para aplicação em crianças

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) recebeu nesta terça-feira, 1º, mais doses de vacinas contra a Covid-19. Foram 60.560 doses do imunizante da Coronavac que serão utilizadas como primeira dose na campanha de imunização infantil, alcançando cerca de 30% da população alvo. Os imunobiológicos chegaram ao aeroporto de Aracaju às 14h40 e foram encaminhados para a Central de Imunização da SES.

Há a previsão da chegada de novos lotes ao longo da semana. Na próxima quarta-feira, 02, no horário das 11h30, chegarão 36.250 doses da Astrazeneca e na quinta-feira, 03, o Ministério da Saúde sinalizou a entrega de 38.700 doses da Janssen para as 14h40 no Aeroporto Internacional de Santa Maria.

A Secretaria de Estado da Saúde enviou aos municípios 4.166.013 doses. Foram aplicadas como primeira dose 1.788.843; como segunda dose 1.566.916; como dose única 40.125 e 434.184 como dose de reforço.

Fonte e foto: SES