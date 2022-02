Sergipe recebe novo lote de vacina contra Covid-19 e mais de 20 mil doses para  crianças

O Estado de Sergipe recebeu na tarde desta quarta-feira, 02, uma nova remessa de vacinas contra a Covid-19. Foram 36.250 doses da AstraZeneca, que serão utilizadas para o reforço para as pessoas que já tomaram as duas doses anteriores, e 20.700 doses da Pfizer pediátrica, destinadas à imunização de crianças. As vacinas estão acondicionadas na Central de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos da Secretaria de Estado da Saúde (SES), de onde sairão para os 75 municípios do Estado.

Nesta quinta-feira, 03, o Estado de Sergipe volta a recebe novas vacinas. Serão mais 38.700 doses da Janssen, também para ser usada como reforço, segundo informou a coordenadora estadual da campanha Covid-19, Ana Beatriz Lira. Ela lembrou que nesta última terça-feira Sergipe recebeu 60.560 doses da Coronavac, destinada à vacinação de crianças.

De acordo com as informações do Programa Estadual de Imunização, o Estado de Sergipe alcançou até esta terça-feira, 02, uma cobertura vacinal de 79,12% na primeira dose e de 69,43% na imunização completa. Os dados dão conta ainda de que 450.935 pessoas tomaram a dose de reforço.

Foto: Flávia Pacheco