Sindipema realiza nesta quarta-feira, ato em defesa do piso salarial em frente à Câmara

O Sindipema convoca/convida todo o Magistério Municipal de Aracaju para o Ato em defesa do Piso Salarial que acontece nesta quarta-feira (02), a partir das 8h da manhã na porta da Câmara Municipal.

O ato soma-se à luta nacional em defesa do nosso piso salarial que acontece em todo o país. Professoras e professores saem às ruas para lembrar aos gestores públicos responsáveis para que cumpram o pagamento do reajuste do piso, garantido aos profissionais da educação na lei 11.378/2008.

Vamos fortalecer o diálogo com os e as Parlamentares de Aracaju, que em 23 de dezembro passado, aprovaram, por unanimidade, na Lei Orçamentária Anual – LOA, a atualização do piso salarial na carreira do Magistério municipal para o ano vigente (2022).

Apesar da aprovação unânime, o prefeito Edvaldo Nogueira vetou os artigos 11 e 13 destinados ao reajuste salarial da categoria. O ato busca intensificar o diálogo com as vereadoras e vereadores do município para que mantenham sua decisão e derrubem o veto. Uma carta será entregue aos Parlamentares, que além de agradecer a histórica votação de dezembro, pedimos que mantenham o voto a nosso favor.

O Magistério é uma categoria honrada, digna, necessária à sociedade e merece a atualização do piso na carreira, como manda a lei.

Assessoria de Comunicação

Sindipema