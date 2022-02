Vereador Binho visita Rua Comandante Miranda para ouvir demandas da comunidade

No último domingo, dia 30, o vereador Binho visitou a Rua Comandante Miranda, no Bairro Santos Dumont, para ouvir as demandas e necessidades da comunidade. A visita se deu pelo convite do morador Gudinho, o qual foi atendido, e o vereador foi conhecer e buscar melhorias para os problemas da região.

Durante a visita, Binho andou pela comunidade e ouviu as reivindicações dos moradores, que pedem melhorias como asfalto, melhorias na iluminação pública e limpeza.

Na terça-feira, 01, o Vereador Binho esteve na Emurb para entregar o ofício solicitando as melhorias para Rua Comandante Miranda.

Sempre atuante nas comunidades, Binho segue realizando seu trabalho em prol do povo aracajuano, sendo fiscalizador e levando as necessidades da comunidade aos órgãos competentes.

Fonte e foto assessoria